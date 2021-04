Es waren Szenen wie aus einer Zeit, die noch nicht weit zurückliegt und sich doch so fern anfühlt: Tausende Menschen drängten sich am Mittwochabend auf dem Rabin-Platz in Tel Aviv, Junge, Alte, Kinder, um den Auftakt des israelischen Unabhängigkeitstags zu feiern. Von Dachterrassen dröhnten Housemusik und israelischer Pop, vor überlaufenen Bars bildeten sich Trauben aus jungen Männern und Frauen, und derart viele Menschen zogen durch die Straßen im Zentrum der Stadt, dass der Verkehr mancherorts zum Erliegen kam.