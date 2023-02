Die Beziehungen zwischen Nationen sind immer komplex und manchmal schwer zu verstehen. Manchmal gehen sie ins Reich des Bizarren. Und dann, auf der extremsten Ebene, treten sie in die Welt der Ballons, der nicht identifizierten Objekte und der F-22-Kampfjets ein – und alles läuft auf, wie man in Washington sagt, Lügen, verdammte Lügen und Pressegespräche hinaus. Hinzu kommt, dass der wahrscheinliche Bösewicht, China, behauptet, die USA seien mindestens zehnmal mit Ballons (ihr Wort) in chinesisches Gebiet eingedrungen. Das ist möglich, wirft aber auch die Frage auf, warum Peking so viele Eindringlinge ohne einen Hauch von Wut zugelassen hat.

Nach Angaben des Pentagons sind Chinas Spionageballons in den letzten Jahren in den Luftraum von mehr als 40 Ländern eingedrungen. In Anbetracht der Tatsache, dass diese Flugobjekte vom Boden aus einigermaßen gut sichtbar sind, ist es seltsam, dass niemand wahrgenommen hat. Die Frage ist, wonach die Chinesen gesucht haben – und auch die Amerikaner, wenn Pekings Gegenbeschuldigungen zutreffen. Beide Länder verfügen über zahlreiche Spionagesatelliten, die entwickelt und eingesetzt wurden, um die Standorte von Flugzeugen und Raketen mit nuklearer Bewaffnung zu kartieren, und die in Konstellationen eingesetzt werden, die einen feindlichen Start aufspüren würden. Diese Satelliten haben sich zu Systemen entwickelt, die eine Vielzahl von Objekten am Boden, sowie einige, die elektronische Signale aufspüren können.

Die Satelliten scheinen bei ihrer Hauptaufgabe durchaus hilfreich zu sein: Es hat keinen nuklearen Austausch gegeben. Aber viele Kommentatoren wiesen darauf hin, dass Satelliten nicht alles effektiv aufspüren können. Die US-Regierung hat nicht alles beschrieben, was die mutmaßlichen chinesischen Ballons ausspioniert haben, was zwar vernünftig ist, aber die Frage aufwirft, nach welchen zusätzlichen Objekten China gesucht hat und warum langsam fliegende Systeme in großer Höhe benötigt wurden. Offensichtlich hatten sie nicht die Aufgabe, eine Reihe von Objekten in Echtzeit zu erfassen. Um eine breite Abdeckung zu gewährleisten, müsste eine große Anzahl dieser Objekte – man sollte sie eher als Objekte denn als Ballons bezeichnen, da sie zumindest teilweise gesteuert werden – den Himmel überziehen, relativ unbeweglich (und völlig wehrlos) bleiben, Daten an ihre Heimatbasis senden und daher visuell und elektronisch auffindbar sein.

Welche Mission könnten diese Objekte erfüllen?

Sie könnten Objekte am Boden, die von Satelliten erfasst werden, genauer unter die Lupe genommen haben. Ihre Ziele müssten über einen längeren Zeitraum statisch sein, da sich diese Luftfahrzeuge nur langsam bewegen. Außerdem müssten sie sich im Freien befinden. Die meisten dieser Dinge lassen sich besser von Menschen in Autos oder, noch besser, auf Fahrrädern überwachen, die an einer strategisch günstigen Stelle einen Reifen wechseln.

Das Problem, das sich mir stellt, ist, mir eine Mission vorzustellen, die diese Objekte erfüllen könnten, eine Mission, die unsichtbar ist, die es erlaubt, bei Bedarf in der Nähe zu verweilen, und die in der Lage ist, sich nicht entdecken zu lassen. Es könnte einige hochspezialisierte Ziele geben, aber die Flotte, über die die Chinesen zu verfügen scheinen und von der sie behaupten, dass die USA sie haben, scheint für diese Aufgabe zu groß zu sein. Ein chinesisches Flugzeug überflog einen US-Luftwaffenstützpunkt, der zweifellos voller Geheimnisse ist, aber wie viele dieser Geheimnisse wären sichtbar oder könnten unbemerkt übertragen werden?

Theoretisch könnte ihre Aufgabe sein, Aufmerksamkeit abzulenken. Russland liegt viel näher an Alaska als China. Es ist in einen Krieg verwickelt, in dem die Vereinigten Staaten eine Rolle spielen, um es untertrieben auszudrücken. Wenn große, seltsame Raumschiffe über das Festland der Vereinigten Staaten fliegen, könnte dies Panik auslösen, und die Öffentlichkeit würde verlangen, dass sich die Regierung auf die nationale Verteidigung und nicht auf die Ukraine konzentriert. Es gibt hundert Ablenkungsfunktionen, denen diese Objekte für eine begrenzte Zeit dienen könnten, obwohl das Ergebnis dieser Episode wenig Panik und viel Verwirrung ist.

Unbekannt ist, was in den Wrackteilen gefunden wurde

Die grundlegende Frage ist, wie Objekte dieser Größe in Höhen, die eine bessere Sicht ermöglichen, unbemerkt bleiben können, wenn die Anschuldigungen der USA und Chinas auch nur annähernd zutreffen. Nach den vorliegenden Informationen bewegen sich die Objekte mit der Grazie eines Elefanten und könnten durch Flugzeuge, Raketen oder eine gut gezielte Steinschleuder abgeschossen werden. Sie müssen erstaunlich fortschrittlich sein, was erklären würde, warum die US-Regierung Antworten zurückhält. Wenn die nationale Sicherheit es erfordert, dann sollte das auch so sein. Aber der Preis dafür ist, dass die US-Regierung Flugzeuge abschießt und, obwohl sie von Anfang an weiß, dass es chinesische Flugzeuge sind, nicht in der Lage ist, uns zu sagen, was sie in den Wrackteilen gefunden hat.

Ich glaube nicht, dass man diese Fragen beantworten kann, indem man annimmt, die betreffenden Akteure seien dumm oder verräterisch. Die Objekte sind erklärungsbedürftig und bisher unverständlich. Wer Erklärungen bevorzugt, die auf Dummheit oder Verrat beruhen, kann das gerne tun. Ich ziehe es vor zu glauben, dass ich einfach nicht in der Lage bin, die komplexe Wahrheit zu verstehen.

