Der vielleicht beste Roman von Tom Clancy, der oft über die Konfrontation zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion im Kalten Krieg schrieb, war „Jagd auf Roter Oktober“. Darin überquert ein hochmodernes U-Boot, dessen Kapitän und Besatzung zu den USA übergelaufen sind, den Atlantik, um der Ermordung und Gefangennahme durch ihre ehemaligen Kameraden zu entgehen. Es stand viel auf dem Spiel, und die Spannungen stiegen. In einer kritischen Szene manövrierten amerikanische und sowjetische Flugzeuge umeinander herum, und als ein amerikanischer U-Jäger eine Notlandung auf einem amerikanischen Flugzeugträger versuchte, stürzte er ab. Der Admiral, der die Flotte befehligte, sagte: „Diese Angelegenheit gerät außer Kontrolle.“ Ein sowjetisches U-Boot zu erwischen, war aus seiner Sicht das Risiko, das die USA eingingen, nicht wert.

Als ich die ersten Berichte hörte, dass zwei russische Raketen in Polen eingeschlagen waren, erinnerte ich mich an diese Worte: „Diese Angelegenheit wird außer Kontrolle geraten.“ Es sah so aus, als würden die Russen ein Land angreifen, das nicht an den Kämpfen beteiligt ist und in dem sich amerikanische Truppen, Militärberater und Auftragnehmer befinden sowie Systeme zur Überwachung der russischen Aktionen. Es hatte den Anschein, als hätten die Russen den Krieg gerade auf ein anderes Land und vielleicht auch auf den Rest der Nato ausgeweitet. Ich wusste nicht, wo die Raketen niedergegangen waren, aber ich nahm an, dass es sich um ein Depot für amerikanische Ausrüstung handelte, die in die Ukraine gebracht wird, oder um eine Überwachungsanlage.

Gefährliche Ungewissheit

Wenn die Russen beschlossen hätten, den Krieg auf Polen auszuweiten, würden die Vereinigten Staaten mit einem Angriff auf Russland kontern, was sie bisher nicht getan hatten. Die Gefahr bestand darin, dass es bei fliegenden Raketen schwierig sein würde, festzustellen, welche Raketen nukleare und welche konventionelle Sprengköpfe tragen. Die Ungewissheit würde den Krieg möglicherweise in einen nuklearen Schlagabtausch treiben.

Es war wichtig, dass die Raketen, die Polen trafen, nicht aus Russland kamen. Sehr schnell gaben die Vereinigten Staaten Erklärungen ab, dass die Raketen von der ukrainischen Luftabwehr stammten, und schließlich stimmte die Ukraine zu. Ich neige dazu, dieser Version Glauben zu schenken; kostbare Langstreckenraketen einzusetzen, um konventionelle Sprengladungen auf das ländliche Polen abzuschießen, ist für die Kriegsanstrengungen nicht nützlich und daher nicht glaubwürdig. Aber angesichts des Einsatzes habe ich mich einen Moment lang gefragt, ob die USA leugnen würden, dass es sich um eine russische Rakete handelte, damit sie sich nicht zu einem Vergeltungsschlag gezwungen sehen. Doch die anfängliche Panik wich der beruhigenden Erkenntnis, dass die ganze Sache einfach nur aus dem Ruder gelaufen ist.

Russland hat den Krieg praktisch verloren

Es stellte sich auch die Frage, warum der Krieg weitergeht. Die Begründung ist militärisch durchaus sinnvoll: Russland wollte strategische Tiefe, und der Westen will keine russische Präsenz an der Grenze der Nato. Aber die gegenwärtigen Kämpfe haben keinen Sinn. Russland hat den Krieg so gut wie verloren. Seine Absicht war es, die Kontrolle über die Ukraine zu übernehmen und eine antirussische Kraft daran zu hindern, sie als Stützpunkt zu nutzen. Angesichts der Fähigkeiten der ukrainischen Truppen und der Masse an amerikanischen Waffen scheint es keine Umstände zu geben, unter denen Moskau dies gelingen wird. Weitere russische Truppen sind in Bereitschaft, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie das Blatt wenden können.

Die Ukrainer wollen verständlicherweise ihr gesamtes Land zurückerobern. Doch jede realistische Verhandlung gibt Moskau die Möglichkeit, sein Gesicht zu wahren. Wenn Russland mit leeren Händen aus den Gesprächen zurückkehrt, wird die Position von Präsident Wladimir Putin noch wackliger als jetzt – was ihn zwingen würde, die Gespräche abzulehnen und den Krieg fortzusetzen. Die Abtretung eines kleinen Teils des Gebiets im Donbas, einer Region mit einem hohen russischen Bevölkerungsanteil, wäre für die Ukraine schmerzhaft, aber die Zahl der Ukrainer, die bei einer Fortsetzung des Krieges sterben würden, müsste gegen den Schmerz der Zugeständnisse abgewogen werden.

Die Vereinigten Staaten haben die Karten in der Hand. Die Ukraine kann den Krieg nicht ohne die USA fortsetzen, und Washington hat Kiew bereits zu verstehen gegeben, dass es höchste Zeit ist, über ein Ende zu verhandeln. Amerika hat natürlich keine eigenen Truppen verloren, aber es hat sehr viel Geld für den Krieg ausgegeben, wodurch zum Teil die amerikanische Wirtschaft geschwächt wurde. Und die Wirtschaft Europas ist so stark in Mitleidenschaft gezogen worden, dass sich die Frage stellt, wie die EU den Winter übersteht. Die USA haben die Aufgabe, die sie sich gestellt haben, erfüllt, und sie wissen, dass der Frieden mit Zugeständnissen an Russland verbunden sein wird – das liegt in der Natur von Verhandlungen. Die Ukraine muss die Kosten einer Fortsetzung des Krieges mit all den damit verbundenen Opfern und Schäden gegen die möglichen Zugeständnisse abwägen.

Die Sache könnte aus dem Ruder laufen

Wenn der Krieg weitergeht, sind wir irgendwann an dem Punkt angelangt, an dem die Sache wirklich aus dem Ruder läuft. Auch wenn Russland nicht gewonnen hat, kann es immer noch kämpfen, wenn auch erfolglos. In einer Situation, in der es keinen Spielraum für Verhandlungen gibt, könnte die nukleare Option für Moskau attraktiv werden. Ich glaube zwar nicht, dass dies der Fall sein wird, aber das Risiko der russischen Irrationalität ist den Preis nicht wert.

Wie der Vorfall in Polen zeigt, haben Kriege die Tendenz, uns zu überraschen. So notwendig und gut gekämpft der Konflikt für die Ukraine auch sein mag, das Land zahlt einen schrecklichen Preis. Russland hat seine militärische Grenze erreicht und steht nun vor einer unvorhersehbaren Abrechnung. Die Vereinigten Staaten haben ihr Ziel erreicht. Um weiterzukommen, bedarf es einer Verhandlung, in der Russland um etwas bittet – und ob es das verdient oder nicht, es wird diese Episode mit menschlichen Verlusten beenden. Diejenigen, die alles wollen, sind oft überrascht, dass sie am Ende nichts bekommen haben.

