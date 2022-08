Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

Michael Brand ist Menschenrechtspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Herr Brand, wie beurteilen Sie die aktuellen Reaktionen Chinas auf den Pelosi-Besuch? Ist das eine „neue Qualität“ oder im Rahmen des üblichen Versuchs, Nachahmungen zu verhindern?

China ist unter der Führung von Xi Jinping eindeutig nationalistischer, autoritärer und aggressiver geworden – nach innen und auch nach außen. Das geht insgesamt weit über das Säbelrasseln zum Taiwan-Besuch von Pelosi hinaus. Die Reaktionen in Asien sind eindeutig: Immer mehr Staaten schließen sich zusammen, um den Chinesen zu signalisieren, dass dieser aggressive und bedrohliche Stil nicht akzeptiert wird.

Bemerken Sie Versuche aus der Bundesregierung, aus der Koalition oder aus der Wirtschaft, den Ausschuss für Menschenrechte nun – etwa, weil nach Pelosi eine neue Lage entstanden sei – von seinen Plänen abzubringen oder mindestens eine Verschiebung zu bewirken, bis sich die Lage beruhigt hat?

Niemand hat versucht und niemand wird versuchen, uns von einem ganz normalen Besuch abzubringen, der sich in die vielen ganz normalen Besuche in Taiwan einreiht. Man sollte sich auch hüten, das Narrativ des chinesischen Regimes zu übernehmen, wenn es um ganz normale Besuche von Parlamentariern geht. Diese Besuche bedrohen niemanden, schon gar nicht den Frieden, ganz im Gegenteil: Wenn miteinander gesprochen wird, ist es immer ein Beitrag zur besseren Verständigung und zum Frieden. Es ist China, das versucht, Angst und Panik zu verursachen, aber das wird nicht funktionieren.

Wen werden Sie auf Ihrer Reise nach Taiwan treffen?

Die Reise ist noch nicht im Detail ausgeplant – das wird erst im September geschehen. Wie immer auf solchen Reisen, ergibt sich außerdem auch vor Ort noch die eine oder andere zusätzliche Gelegenheit.

Annalena Baerbock setzt ja unverkennbar andere Akzente als zuvor SPD-Außenminister Heiko Maas, zuletzt wieder in Ankara. Was bedeutet das für Ihre konkreten Reisepläne? Werden Sie vom Auswärtigen Amt angemessen unterstützt, vielleicht sogar intensiver als zuvor unter FDP- und SPD-Außenministern?

Mit Blick auf China ist nicht die Außenministerin die entscheidende Stimme. Die China-Politik Deutschlands wird seit jeher ganz überwiegend im Kanzleramt gemacht. Die Außenministerin ist hier in einer klar untergeordneten Funktion. Bundeskanzler Olaf Scholz ist allerdings auch bei diesem Thema nicht zu hören und nicht zu sehen. Dabei ist die strategische Neuausrichtung der deutschen China-Politik schon seit Bundeskanzlerin Angela Merkel überfällig.

Wie sollte diese Ihrer Überzeugung nach „überfällige“ strategische Neuausrichtung konkret aussehen?

Wir haben zu lange nach dem Prinzip gehandelt: Hauptsache billig und Hauptsache der Kühlschrank ist voll. Und wir haben dabei völlig vernachlässigt, welche strategischen Abhängigkeiten für uns entstanden sind und auch, welche bedrohlichen Kräfte wir durch unsere wirtschaftliche Kooperation stark gemacht haben. Russland und China, teilweise auch die Türkei, führen uns vor Augen, dass aggressive Autokraten wirtschaftliche Stärke am Ende zur Bedrohung einsetzen. Wer aggressiv nach innen ist, ist über kurz oder lang meist auch aggressiv nach außen.

Mit welchen Folgen?

Wirtschaftliche Fragen sind in den Augen von Autokraten immer politisch. Die freiheitlichen Länder müssen auf diese neue Bedrohung aggressiver Autokraten reagieren. Wir wollen wirtschaftlichen Austausch, aber wir müssen dabei viel stärker die strategische Autonomie der freien Welt berücksichtigen. Also müssen wir innerhalb der freien Welt viel enger zusammenarbeiten und gemeinsam absichern, dass wir aggressive und gewaltbereite Länder nicht in demselben Maße durch wirtschaftlichen Austausch begünstigen wie friedliche und demokratische Partner. Diese strategische Neuausrichtung bedeutet für die Zeit des Übergangs etwas höhere Kosten, zum Beispiel bei der Chip-Produktion, aber das macht sich doppelt und dreifach bezahlt. Denn es sichert uns auf Dauer unsere Freiheit und unseren Wohlstand.

Was bedeutet das für die Bedingungen dieser Reise?

Mit Blick auf die Organisation ist der Deutsche Bundestag als Verfassungsorgan traditionell und auch in diesem Fall selbst in der Lage, die erforderlichen Vorbereitungen direkt mit den Botschaften und Vertretungen der Länder zu organisieren. Man weiß in China sehr genau, dass der Deutsche Bundestag gegenüber der Bundesregierung ein eigenständiges und unabhängiges Verfassungsorgan ist. Und so organisieren wir unsere Reise auch eigenständig.



Interessanterweise wollen ja auch Kollegen der Linken und der AfD mitreisen, also von Parteien, die sich vorgestern noch wütend und empört über die vermeintlich unerhörte Provokation der US-Politikerin geäußert haben. Wie passt das zusammen?

Dass die extreme Linke und die extreme Rechte in Deutschland immer wieder Partei für Autokraten und Diktaturen ergreift, spricht doch Bände. Im Ausschuss für Menschenrechte gilt, dass wir Reisen natürlich nicht so planen können oder wollen, dass wir vom Volk gewählte Vertreter ausschließen. Deshalb gehört die Teilnahme auch dieser Fraktionen im Rahmen der demokratischen Beteiligung dazu. Eine völlig andere Sache ist, dass wir nicht zulassen, dass die überwältigende Mehrheit im Deutschen Bundestag durch laute, extremistische Äußerungen übertönt wird. Wir werden uns da auf demokratische Weise sehr klar als Mehrheit auch entsprechendes Gehör zu verschaffen wissen.

Bärbel Bas hat , Shie, sie möge nun als Bundestagspräsidentin nach Taipeh kommen, unverzüglich eine Absage erteilt. Ist das aus Ihrer Sicht vernünftig und nachvollziehbar?

Brand: Die Bundestagspräsidentin ist die Präsidentin von allen Abgeordneten, wenn auch eine Kollegin aus der SPD-Fraktion. Sie hat ihre Haltung zumindest mit unserer Fraktion nicht abgestimmt. Ob es eine Abstimmung mit dem ebenfalls von der SPD gestellten Bundeskanzler gegeben hat, wird Frau Kollegin Bas beantworten oder nicht beantworten wollen. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth, ebenfalls ein führendes Mitglied der SPD, hat die Normalität solcher Besuche noch einmal klar unterstrichen.

Wie bewerten Sie das?

Eindeutig ist, dass die SPD – wie schon gegenüber Russland, so auch gegenüber China – eine Haltung einnimmt, die nicht als erstes die Verteidigung von Demokratie und Menschenrechten berücksichtigt, sondern andere Interessen. Die Aufgabe des Deutschen Bundestages als das einzige vom Volk gewählte Verfassungsorgan ist es, unsere Verfassung und unsere Grundwerte zu verteidigen und zu stärken. In einer Zeit weltweiten Umbruchs und in einer Zeit der Bedrohung von Demokratie und Menschenrechten ist es umso wichtiger, dass der Deutsche Bundestag sich nicht vor Diktaturen klein macht. Wir sind nicht das Bundeskanzleramt, nicht das Außenministerium, sondern das frei gewählte Parlament.

Es gibt ja schon seit langem einen Parlamentarischen Freundeskreis Bonn-Taipei. Initiativen, die Beziehungen zu Taiwan ungeachtet der offiziellen Ein-China-Politik der Bundesregierungen zu pflegen und auszubauen, haben lange Tradition. Ist es jetzt an der Zeit, auch aus deutscher Sicht eine neue Phase einzuleiten?

Brand: Der Vorschlag, eine Reise nach Asien – nach Hongkong, Taiwan und Japan, also nicht nur nach Taiwan – zu unternehmen, ist von der CDU/CSU in den Menschenrechtsausschuss getragen und dort fraktionsübergreifend beschlossen worden. Wir verstehen das als einen weiteren Schritt zur Vertiefung der Beziehungen zwischen demokratischen Kräften überall auf der Welt. Denn es ist ja ganz eindeutig erkennbar, dass Russland und China gemeinsam eine Strategie verfolgen, die global, also auch in Deutschland, unsere Freiheit und unsere Demokratie einschränken soll. Die chinesische Propaganda bekämpft das Modell der Demokratie mit allen Mitteln. China geht sehr brutal gegen selbst kleinste demokratische Initiativen vor.

Mit welchem Ziel?

Die Kommunisten versuchen, ihre Diktatur damit zu verteidigen, dass Chinesen angeblich von Demokratie nichts halten. Weil sie wissen, dass dies eine Lüge ist, reagiert das Regime so nervös und aggressiv auf erfolgreiche demokratische Modelle, die von Chinesen umgesetzt werden. In Hongkong hat das chinesische Regime die Demokratiebewegung brutal erstickt, in Taiwan kann es das nicht. Auch Chinesen wollen Demokratie, das zeigen die Beispiele Hongkong und Taiwan. Nur mit maximaler Repression kann man die Menschen davon abhalten. Deshalb müssen sich die Demokratien ebenso global vernetzen, wie sich autoritäre Regime inzwischen auch gegen Demokratie und Freiheit zusammenschließen.

Ist die bisherige, etwas grobschlächtige Ein-China-Doktrin an ihr Ende gekommen und verlangt nach einer Neujustierung? Wie könnte und müsste die aussehen?

Es wird derzeit weder von Deutschland noch etwa den USA die Ein-China-Doktrin in Frage gestellt. Selbstverständlich müssen wir alle ein Interesse daran haben, dass die irrationale und historisch unbegründete Haltung der Kommunistischen Partei Chinas nicht als Grundlage für eine totalitäre Welt oder gar für einen Krieg gegen Taiwan missbraucht wird. Hier gilt der Konrad Adenauer zugeschriebene Satz, dass Klugheit eine christliche Tugend sei. Es geht also nicht um Provokation, auch wenn China das laut behauptet. Es geht um Dialog und Verständigung, allein dem dient unsere Asienreise.

Taiwan war Gründungsmitglied der UNO und wurde 1971 von China herausgemobbt. Wird es Zeit für eine Revision dieses Vorgangs? Gehört Taiwan wieder in die UNO?

Das ist im Moment schlicht unrealistisch. Wichtig ist angesichts der chinesischen Drohungen mit Blick auf den internationalen Status von Taiwan, dass wir die Schritte klug setzen. Was die Zukunft für die Kommunistische Partei Chinas, für die Demokratie in China, Russland und global bereithält, ist nicht primärer Gegenstand dieser Asienreise. Das werden die nächsten Jahrzehnte zeigen.

Russland mag – von wichtigen Rohstoffen und Energien abgesehen – kein gigantischer Handelspartner der Bundesrepublik gewesen sein. Mit China sieht das ganz anders aus. Deshalb: Ausgerechnet jetzt auch noch Krach mit Peking anzufangen wegen des Egotrips einer alten Dame aus Washington, wie es ja auch dargestellt wird: Kann das eine gute Idee sein?

Brand: Die Präsidentin des amerikanischen Repräsentantenhauses hat eine jahrzehntelange Geschichte von aktivem Einsatz für die Menschenrechte in China und die Unterstützung von Taiwan. Die Provokation liegt nicht bei den Besuchern, die nur Gespräche führen wollen und niemand bedrohen. Wenn hier also jemand auf dem Egotrip ist, dann ist es eindeutig Xi Jinping, der sich inzwischen als „Führer" ansprechen lässt. Man muss auch einfach damit aufhören, vor solchen Drohungen kapitulieren zu wollen, sonst gewinnen nur die brutalsten und gefährlichsten Akteure. Am Ende verlieren dabei alle, vor allem die Menschenrechte. Die Demokratien der Welt müssen sich endlich aus der Ecke heraus trauen, sich deutlicher zeigen und sich klug vernetzen. Sonst werden die Autokraten ihr Ziel erreichen, nämlich die Demokratien und die freie Welt in die Ecke zu drängen. China wird zunächst vorsichtig bleiben, denn es ist immer noch deutlich abhängiger von Europa als umgekehrt.

Viel gebracht hat das von China erzeugte Getöse, haben die Drohungen und Militäraktionen ja bisher nicht. Die Reise fand statt und Frau Pelosi lebt noch, ihr Flugzeug wurde weder abgedrängt noch abgeschossen. Die USA müssen nach aktuellem Stand nicht einmal nennenswerte Strafaktionen erwarten. Peking lässt seine Wut erneut am kleinen Inselvolk aus, aber auch da gibt es gegenseitige Abhängigkeiten. Was lernen wir daraus? Hat sich Xi verzockt, die Lage falsch eingeschätzt, wie sich ja auch Putin in noch viel größerem Ausmaß offensichtlich verzockt hat?

Kann gut sein. Xi hat erkennbar in vielen Bereichen den Bezug zur Realität verloren. Beim Besuch von Pelosi wollte China mit maximaler Panikmache und Drohungen einen völlig friedlichen Besuch verhindern. Wenn sich aber die internationale Politik von den permanenten Drohungen der Chinesen bestimmen lassen wollte, dann könnten wir gleich kapitulieren und alle nur noch für die Chinesen arbeiten. Dass und wie man mit dieser Drohkulisse souverän und klug umgehen kann, beweist die demokratische Führung Taiwans jeden Tag. Taiwan lässt sich nicht provozieren und geht weiter seinen sehr erfolgreichen Weg. Die Geschichte wird zeigen, ob eine so brutale Diktatur wie die chinesische auf Dauer überleben kann. Da gibt es international an China aus politischen, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen heraus immer mehr Zweifel. China wird selbstverständlich überleben, aber der Kommunismus in China im Zweifel nicht.

Sind die Machthaber in Peking pragmatischer und damit auch im eigenen Interesse vernünftiger?

Nicht wirklich. Xi Jinping ist nicht so klug und vernünftig in seinem Handeln, wie er und seine Lakaien es gerne darstellen. Aber: Ein möglicher Angriff auf Taiwan würde China, das im Vergleich zu Russland viel stärker von der globalen Wirtschaft abhängig ist, unmittelbar in eine Katastrophe stürzen. Das weiß Xi natürlich. China zahlt ohnehin schon teuer für Xis schwere strategische Fehler in den vergangenen Jahren. Seine permanenten Drohungen und seine aggressiven Handlungen haben fast ganz Asien gegen China aufgebracht. Noch schlimmer sind die Fehlentscheidungen in China selbst, wo gerade eine so gewaltige Immobilienblase platzt, dass nicht nur Millionen Chinesen ihr Geld verlieren, sondern vielleicht auch der chinesische Staat seine Kreditwürdigkeit.

Wie bewerten Sie die Corona-Politik des Landes?

Xi Jinping hat auf Propaganda und auf ziemlich wirkungslose chinesische Impfstoffe gesetzt bei der Bekämpfung der Covid19-Pandemie und bekommt sie nicht in den Griff. Das hat nicht nur enormen Schaden für die globale Rolle der chinesischen Wirtschaft gebracht – inzwischen protestieren auch Millionen Chinesen im Internet dagegen, dass sie ohne Rücksicht auf die Folgen für Wochen in ihren Wohnungen eingesperrt werden, und das immer wieder. Vernünftige Politik ist das jedenfalls nicht. Man wird abwarten müssen, ob Xi Jinping innerhalb des Regimes gefährliche Gegner zu befürchten hat. Die Demokratien in Asien und auch weltweit müssen jedenfalls wachsam bleiben. China ist zu groß, als dass eine Krise dort nicht Auswirkungen auch auf uns hätte. Auch deshalb müssen wir unsere Abhängigkeiten so schnell wie möglich verringern.

CDU-Politiker Brand

China wird Taiwan also nicht angreifen, nicht überfallen – auch nicht nach einem ärgerlichen Besuch aus Washington?

Die Amerikaner haben den Chinesen ganz unmissverständlich die Folgen eines Angriffs auf Taiwan vor Augen geführt. Xi wurde auch vom Fehlschlag des als „Blitzkrieg“ gedachten Überfalls seines strategischen Partners Putin auf die Ukraine völlig überrascht. Und auch von der starken Reaktion des Westens. Mit dieser Geschlossenheit des Westens hat er nicht gerechnet, wie auch nicht mit dem heftigen Widerstand der Ukraine. Das alles hat Chinas Kalkulationen zu Taiwan erheblich verändert, und es trägt dazu bei, um jenseits des nationalistischen Gebrülls eine realistische Sicht auf ein gefährliches Abenteuer wie einen Krieg gegen Taiwan zu gewinnen – das ist jedenfalls zu raten und zu hoffen.

Wird man die Reisedelegation aus Berlin in Taipeh fragen nach Lehren aus der deutschen Wiedervereinigung? Gibt es in Taiwan überhaupt nennenswerte Bestrebungen, die auf ein neues, friedliches Arrangement hinauslaufen – oder hat sich das nach den Erfahrungen, die Hongkong machen muss mit dem Bruch des Versprechens „Ein Land, zwei Systeme“, erledigt?

Niemand glaubt mehr an „Ein Land, zwei Systeme“ – sicher auch nicht das Regime von Xi, das diese Formel nur als Täuschung für Naive im Westen aufrechterhält. Ob wir nach Lehren aus der deutschen Geschichte gefragt werden, werden wir sehen. Allerdings hat der moralische und strategische Fehler von Xi Jinping, die Demokratie in Hongkong brutal niederschlagen zu lassen, nicht nur den Widerstand gegen das kommunistische China in Taiwan gestärkt. In ganz Asien hat es eine Schockwelle und ein großes Aufwachen gegeben. Niemand kann sich mehr sicher sein, ob das chinesische Gesicht freundlich oder eine Fratze sein wird, solange Xi Jinping an der Macht ist. Deshalb gilt inzwischen von Indien bis Japan: Abschreckung und Verteidigungsbereitschaft sind die einzigen strategischen Optionen, um China wirkungsvoll im Zaum zu halten. Wirtschaftliche Kooperation gibt es dort, wo sie sinnvoll ist. Allerdings bedeutet strategische Souveränität auch die dynamische Reduzierung der Abhängigkeiten von China in Wirtschaft, Wissenschaft und anderen strategischen Bereichen.

Sehen Sie irgendwann noch in Ihrem politischen Leben die feierliche Einweihung einer deutschen Botschaft in Taipeh?

Das steht derzeit überhaupt nicht auf der Tagesordnung, aber ich habe in meinem Leben mehrfach die Erfahrung gemacht, dass monolithische und in Beton gegossene Regime schneller an ihr Ende gekommen sind, als die Führer dieser Regime und die internationale Expertokratie es gedacht hatten. China ist dabei ein historischer Sonderfall: Es ist die wirtschaftlich stärkste Diktatur der Geschichte. Aber es ist wiederum nicht so stark, wie es geredet wird: Die asiatischen, europäischen und amerikanischen Demokratien, von Japan über Australien, Indien und die EU, USA und andere, sind China, auch wirtschaftlich, noch immer weit überlegen.

Was heißt das für die Zukunft Chinas?

Wir haben deutlich besseres Potential für die Zukunft als China, das vor einem demografischen Kollaps steht: China befindet sich schon jetzt im massivsten historisch jemals registrierten Niedergang der Bevölkerung um geschätzt über 600 Millionen Menschen in den nächsten Jahrzehnten, auf eine dann sehr überalterte Bevölkerung von noch unter 800 Millionen Chinesen. Die viele Jahrzehnte dauernde Ein-Kind-Politik schlägt voll durch. Das wird schon in den nächsten Jahren gewaltige wirtschaftliche und auch politische Folgen zeitigen. Und weil viele Fragen in Asien und global von der Entwicklung Chinas, der USA, Indiens und der EU abhängen, wird auch die Taiwan-Frage davon abhängen, was in China passiert. Eine von China dominierte Welt wird es also nicht mehr geben, wenn auch die Bedrohung durch eine Diktatur mit so starker Wirtschaftskraft inzwischen endlich angenommen wird.

Das Gespräch führte Jens Peter Paul.