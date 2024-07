Für sein „barbarisches Verbrechen“ sei der deutsche Staatsbürger Rico Krieger zu Recht zum Tode verurteilt worden“, befand die regimetreue Minsker Zeitung Belarus Sewodnja auf ihrer Internetseite. Das Urteil wurde bereits vor fünf Wochen gefällt, doch erst nun berichteten die belarussischen Medien darüber und sorgen so auch im westlichen Ausland für Schlagzeilen. Die Minsker Staatsanwaltschaft warf dem aus Brandenburg stammenden 29-jährigen Rettungssanitäter sechs Straftatbestände vor: Begehen eines terroristischen Aktes; Spionage; Söldnertum; Bildung einer extremistischen Gruppierung oder Mitgliedschaft darin; gesetzwidriger Umgang mit Feuerwaffen, Munition oder Sprengstoff; gezielte Störung von Transportmitteln oder Verkehrswegen. Doch die Beschreibung der Vorwürfe im Detail wurde als geheim eingestuft, ebenso wie die Urteilsbegründung.

Ein deutscher Terrorist in Minsk – es ist eine große Geschichte für die gleichgeschalteten Medien! Doch bei dem knapp 17 Minuten langen Dokumentarfilm dazu, den der staatliche Sender TVR unter dem reißerischen Titel „Beichte eines zum Tode verurteilten Selbstmordattentäters“ ausstrahlte, handelt es sich um nichts mehr als eine grob gestrickte Räuberpistole. Zwar kündigt eine martialische Stimme aus dem Off zu Beginn die Enthüllung eines terroristischen Netzwerkes des ukrainischen Geheimdienstes SBU an, wobei der CIA im Hintergrund nicht fehlen darf, doch zu sehen und zu hören ist nur eine krude Geschichte des sichtlich psychisch stark angeschlagenen Delinquenten, der auf Russisch „Figurant“ genannt wird.

Explosion in einer Eisenbahnstation

Krieger wurde in der Zelle des Minsker Gefängnisses befragt, er sitzt mit verzweifelter Miene in Handschellen hinter dicken Eisenstäben. Nach seiner Erzählung wollte er seinen persönlichen Beitrag zur Ukrainehilfe leisten, da es „seine Art ist, den Menschen zu helfen“. Deswegen sei er auch Rettungssanitäter geworden. Ein Selfie, das er selbst gepostet hat, zeigt ihn vor einer ukrainischer Flagge und der englischsprachigen Aufforderung „Betet für die Ukraine!“ So sei er in die Sache hineingerutscht, er bereue den „größten Fehler“ seines Lebens zutiefst.

Dieser Fehler war laut Minsker Staatsanwaltschaft die Vorbereitung eines Terroranschlags in einer Verladestation der belarussischen Eisenbahn. In der Tat explodierte der angeblich von ihm dorthin gebrachte Sprengsatz allerdings erst nach der Abfahrt des Güterzugs, den er zerstören sollte, die Explosion richtete nur geringen Sachschaden an. Zu dem „barbarischen Verbrechen“ ist es also gar nicht gekommen. Vor allem aber ist diese Geschichte über einen fehlgeschlagenen Anschlag voller Ungereimtheiten, die die Frage aufwerfen, ob sich die belarussischen Dokumentarfilmer über die Fachleute im Westen lustig machen oder aber insgeheim das eigene Regime bloßstellen wollen.

Kontakt zur ukrainischen Fremdenlegion gesucht

Krieger berichtet, er habe im vergangenen Herbst über Webseiten Kontakt zu Einheiten der ukrainischen Fremdenlegion gesucht. Die Kommunikation sei nur über Internet gelaufen, ein maskierter Mann sei sein Gesprächspartner gewesen, hinter diesem habe neben einer ukrainischen eine weitere Fahne an der Wand gehangen, die Krieger aber nicht gekannt habe: weiß-rot-weiß. Es sind die Farben der vom Präsidenten Alexander Lukaschenko verbotenen belarussischen Demokratiebewegung. Der Maskierte habe Krieger einen mit 2.000 Euro im Monat dotierten Vertrag mit dem ukrainischen Verteidigungsministerium versprochen, aber zuvor müsse er einen wichtigen Auftrag ausführen. Die Reisekosten bekomme er später erstattet, und falls er das gefährliche Vorhaben nicht überlebe, bekämen seine Hinterbliebenen Finanzhilfe von 420.000 Euro.

Laut dem Dokumentarfilm führte Krieger die Anweisungen, die er über den Internetdienst Messenger bekam, beflissen aus: Er flog am 1. Oktober 2023 mit der Azerbaijan Airlines von Berlin nach Baku und von dort nach Minsk, wo er als Tourist einreiste. EU-Bürger, die über den Flughafen zu Kurzbesuchen in die belarussische Hauptstadt kommen, brauchen kein Visum. Der Film zeigt Aufnahmen der Überwachungskameras von Kriegers Ankunft. Damit ist immerhin die Version widerlegt, die Moskauer Internetportale zunächst verbreitet haben: Krieger sei ein gefährlicher Einzelkämpfer, der auch im russischen Hinterland an Anschlägen auf die Infrastruktur beteiligt gewesen sei.

Im Flughafen verhaftet

In den Tagen nach seiner Ankunft fotografierte er nach Darstellung der Filmemacher ein militärisches Objekt sowie den Güterbahnhof Oserischtsche bei Minsk. Er sei dafür von seinen Auftraggebern in Kiew gelobt worden. Schließlich habe er die Koordinaten für ein Erdloch am Rande eines Waldes bei Minsk erhalten, in dem ein Rucksack versteckt gewesen sei. Diesen zwei bis drei Kilo schweren Rucksack, dessen Inhalt er nicht gekannt habe, stellte er nach eigenen Worten auftragsgemäß neben einem Gleis an dem Güterbahnhof ab. Dann sei er in sein Hotel gefahren, am folgenden Morgen habe er über Baku wieder zurück nach Berlin fliegen wollen. Doch im Flughafen sei er verhaftet worden.

Auch die Minsker Medien stellten Krieger als Top-Diversanten dar: Er habe unter Anleitung der amerikanischen Geheimdienste Erfahrungen in „bewaffneten Operationen“ gesammelt. In Wirklichkeit war er kurze Zeit für einen privaten Sicherheitsdienst tätig, der Liegenschaften der US-Botschaft in Berlin bewachte; er hatte weder zu amerikanischen Diplomaten noch dem CIA irgendwelche Kontakte, hat aber offenbar in seinem Bekanntenkreis damit angegeben. Auch soll er in seinem Reisegepäck eine Drohne mit sich geführt haben, er habe eine Spezialausbildung zur Bedienung von Drohnen durchlaufen. Ein weiteres Element zu der Legende, ein Topmann sei hinter den Linien unterwegs gewesen.

Ist Krieger in eine Falle getappt?

Doch keine Antwort liefern die belarussischen Behörden und Medien auf die entscheidende Frage: Wieso sollte der ukrainische Geheimdienst SBU, der als hochprofessionell gilt und seit der Eskalation des russischen Angriffskrieges einige spektakuläre Erfolge vorweisen kann, einen naiv wirkenden Deutschen, der kein Russisch spricht, noch nie in Belarus war, der sich überdies ausgesprochen auffällig, gerade zu tapsig bewegt, auf eine Mission ins Feindesland schicken, die überdies militärisch überhaupt keinen Sinn hat: Der SBU verfügt über beste Satellitenbilder von sämtlichen Verladestationen für russische Panzer, Haubitzen und Raketenwerfer. Vieles spricht also dafür, dass Krieger in eine Falle getappt ist, die niemand anderes als der KGB, wie der belarussische Geheimdienst nach wie vor heißt, aufgestellt hat.

Vielleicht war es alles so, wie er es geschildert hat. Vielleicht aber hat er auch eine auswendig gelernte Version wiedergegeben, so wie dies offenkundig im Fale des jungen Regimegegners Roman Protassewitsch der Fall war, den Lukaschenko in einem Akt von Staatsterrorismus 2021 aus einem zur Landung in Minsk gezwungenen Ryanair-Flugzeug herausholen ließ. Während auf einem Video, in dem der inhaftierte Protassewitsch beteuert, es gehe ihm gut, Schwellungen und Blutergüsse in seinem Gesicht zu erkennen sind, lassen die Aufnahmen von Krieger keinerlei körperliche Beeinträchtigung erkennen. Doch an mehreren Stellen bricht er in Tränen aus, er hat sich ganz offensichtlich die Version von seiner Täterschaft als gefährlicher Terrorist zu eigen gemacht und fürchtet die Vollstreckung des Todesurteils, in Belarus ist es in alter sowjetischer Geheimdiensttradition der Genickschuss.

Bundesregierung vor großen Problemen

Unter politischen Beobachtern herrscht die Überzeugung vor, dass die Causa Krieger ein konkretes Ziel habe: Er solle gegen den „Tiergartenmörder“ ausgetauscht werden, den russischen Geheimdienstoffizier Wadim Krassikow, der wegen der Ermordung eines tschetschenischen Dissidenten zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist. Krieger wäre nicht der einzige: Mit von der Partie wäre wohl auch der 38-jährige Deutsche, der im Februar auf dem Flughafen von St. Petersburg verhaftet wurde, weil der russische Zoll in seinem Gepäck sechs Gummibärchen mit Spuren von Cannabis fand. Auch diesen Mann hatte eine Internetbekanntschaft überredet, den Flug anzutreten; ob sich hinter der Frau, die angeblich mit ihm durch Russland reisen wollte, eine reale Person verbirgt, ist bis heute nicht bekannt. Es sind zwei Fälle von extremer persönlicher Unbedarftheit, die indes die Bundesregierung vor große Probleme stellen. Dass Krieger in dem Film mit erstickter Stimme der Bundesregierung verwirft, ihn wie „weggeworfen“ zu behandeln, mag seine persönliche Verzweiflung widerspiegeln; doch das Auswärtige Amt ist sehr wohl hier aktiv.

Im Fall Krieger ist allerdings noch nicht zu übersehen, ob der ehemalige KGB-Instrukteur Lukaschenko wirklich dem ehemaligen KGB-Oberstleutnant Putin den Gefallen tun wird, ohne Weiteres den angeblichen Terroristen für ein Dreiecksgeschäft freizugeben. Lukaschenko könnte auch versuchen, seinen politischen Spielraum gegenüber dem Kreml zu erweitern, indem er ohne Rücksprache mit Berlin verhandelt. Er könnte durchaus auf diese Weise Zugeständnisse erreichen, denn der Kremlchef steht unter besonderem Druck: Er hat die Parole ausgegeben, dass er keinen seiner Geheimdienstler, die auf Mission im Ausland festgesetzt werden, im Stich lasse. Es ist also nicht auszuschließen, dass es demnächst weitere Deutsche in seinem Machtbereich trifft, um den Druck auf Berlin weiter zu erhöhen. Das Auswärtige Amt kann angesichts der allgemeinen menschlichen Naivität allerdings nicht viel mehr tun, als auf seine Reisewarnungen zu verweisen.