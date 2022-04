Tomer Morad und Eytam Megini waren Freunde seit ihrer Kindheit. Vergangenen Donnerstag trafen sie sich in einem belebten Pub in der Dizengoff-Straße in Tel Aviv auf ein paar Drinks. Megini hatte wenige Wochen zuvor seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht, vielleicht sprachen die beiden in den letzten Minuten ihres Lebens über die anstehende Hochzeit. Gegen neun Uhr abends zog ein palästinensischer Mann vor der Bar, in der sie saßen, eine Waffe und schoss wahllos in die Menge. Morad und Megini wurden tödlich getroffen. Sie wurden 27 Jahre alt. Am Tag darauf starb ein weiterer Mann an seinen Wunden: Barak Lufan, 35 Jahre alt, Vater dreier Kinder.

Darin liegt die kalte Logik des Terrors: Er kann jeden treffen, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Im Laufe zweier Wochen hat Israel vier tödliche Anschläge erlitten, die Attacke in Tel Aviv war die bisher letzte. Bei einem Anschlag in Bnei Brak, einem religiösen Vorort Tel Avivs, kam Ende März ein Polizist ums Leben, während er versuchte, den palästinensischen Attentäter unschädlich zu machen. Der Polizist hieß Amir Khoury und gehörte der arabischen Minderheit in Israel an. Anhänger terroristischer Vereinigungen wie der Hamas in Gaza und der Hisbollah im Libanon feierten den Anschlag gleichwohl. Den Radikalen ist es gleich, wessen Leben sie zerstören.

Der Vater des Attentäters pries die Tat seines Sohnes

Nun wird nach Gründen gesucht für das Unbegreifliche. Ist es der muslimische Fastenmonat Ramadan, der dieses Jahr mit dem christlichen Oster- und dem jüdischen Pessachfest zusammenfällt? Oder wirkt ein simpler Nachahmereffekt? Die Verzweiflung der Palästinenser fällt als Begründung aus, schließlich waren mehrere der jüngsten Attentäter israelische Staatsbürger eines westlichen Wohlfahrtsstaats mit den gleichen Rechten und Pflichten. Dazu ist die politische und ökonomische Lage in den Palästinensergebieten gewiss beklagenswert, hat sich aber nicht abrupt verschlechtert. Ferner wissen wir spätestens seit den 9/11-Anschlägen der Al-Qaida, geplant von Ingenieursstudenten in Hamburg, dass es nicht immer Armut und Hoffnungslosigkeit sind, die gewalttätigen Fanatismus gebären. Der oft mächtigere Treiber des Terrors ist eine radikale, religiös oder nationalistisch befeuerte Ideologie, die den Einzelnen dazu drängt, sein Leben einem höheren Ziel zu opfern.

Wie lässt sich das Übel bekämpfen? Die handelsübliche Antwort lautet, nur eine Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts könne den Sumpf aus Frust und Hass austrocknen, in dem der Terror gedeiht. Doch diese Deutung verkennt das Weltbild der Täter. Gewiss: Eine Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts ist wünschenswert und überfällig. Doch selbst wenn sich die Führungen beider Seiten darauf einigten, das umkämpfte Land zu teilen, was in naher Zukunft unvorstellbar scheint, so könnte keine derartige Lösung die Radikalen besänftigen. Das zeigt die Rede, in der der Vater des Attentäters von Tel Aviv die Tat seines Sohnes preist, das zeigen die Ansprachen der Führer terroristischer Organisationen wie der Hamas und des Islamischen Dschihad, die sich vom Iran bezahlen lassen und den Terror zur eigenen Profilierung nutzen und brauchen. Wie so viele Male zuvor priesen sie nach den jüngsten Anschlägen den palästinensischen „Widerstand“, der fortdauern soll, bis das „gesamte Land“ befreit sei – und das sind aus Sicht der Radikalen nicht jene Gebiete, die Israel im Sechstagekrieg von 1967 eroberte, sondern sämtliches Land vom Jordan bis zum Mittelmeer. Die Forderungen der Radikalen wird Israel nie befriedigen können, weil sie gleichbedeutend wären mit seinem Verschwinden.

Das entlässt Israel nicht aus der Pflicht, sich um eine Lösung des Konflikts zu bemühen, egal, wie fern sie scheint. Doch entwurzeln ließe sich der Terror damit nicht. Dafür braucht es jenseits von Strafverfolgung, Geheimdienstarbeit und dem Kappen von Finanzströmen eine Strategie gegen die Aufhetzung junger Menschen sowie Zeit und die richtigen Partner, um eine solche umzusetzen. Nichts davon ist kurzfristig verfügbar. Bis auf unbestimmte Zeit also kann Israel bestenfalls hoffen, den Terror einzudämmen.