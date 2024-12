Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Arnold Vaatz war DDR-Bürgerrechtler, 1990 bis 1992 Staatsminister in der Sächsischen Staatskanzlei und von 1992 bis 1998 Sächsischer Staatsminister für Umwelt und Landesentwicklung. Vaatz war von 2002 bis 2021 stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

2008 lag dem Nato-Gipfel in Bukarest das Ersuchen der Ukraine und Georgiens vor, in einen sogenannten Membership Action Plan (MAP) aufgenommen zu werden, der als unmittelbare Vorstufe einer ordentlichen Nato-Mitgliedschaft zu verstehen ist. Er wurde auf aktives Betreiben von Angela Merkel und Nicolas Sarkozy beiden Staaten verweigert. Dies heißt zunächst: Es war nicht der böse expansive Drang des Westens und insbesondere der Inkarnation des Bösen, der USA, der die Ukraine und Georgien gegen deren Willen in eine Allianz gegen das friedliebende Russland pressen wollte, sondern der freie Wille zweier demokratischer Staaten von ihrer natürlichen Koalitionsfreiheit Gebrauch zu machen. Und es war das angesprochene Militärbündnis, das sich diesem Wunsch verweigert hat.

Heute leben wir tief im zehnten Jahr des blutigsten und gefährlichsten Krieges in Europa seit 1945. Er fordert mittlerweile etwa eine Million Tote, Verwundete oder Vermisste, zehntausende Deportierte und mehr als 10 Millionen Flüchtlinge, einschließlich der fast 4 Millionen Binnenflüchtlinge. In Georgien ist die prowestliche Regierung gestürzt. Unter massiver Nutzung der Bilder von den Trümmern ukrainischer Städte als Wahlpropaganda, ist bei den jüngsten Wahlen dort mit knapper Mehrheit eine prorussische Regierung bestätigt worden. Gegen Moldawien führt Russland großangelegte Destabilisierungskampagnen.