Der 1939 in New York geborene Michael S. Cullen ist Historiker, Publizist und Journalist. Er hat sich in seinen Büchern und Essays ausgiebig mit der deutschen wie amerikanischen Kultur und Geschichte beschäftigt. Seit über 50 Jahren lebt Cullen in Berlin und hat dort unter anderem die Reichstagsverhüllung durch Christo & Jeanne-Claude initiiert.

Mr. Cullen, was viele Demokraten befürchtet haben, ist in der letzten Nacht wahr geworden: Nach einer Wahl-Rally im Senat ist die konservative Juristin Amy Coney Barrett als Richterin am Supreme Court vereidigt worden. Was bedeutet das für die letzte Woche des amerikanischen Wahlkampfs?

Für eine korrekte Antwort müsste man natürlich Hellseher sein. Aber ich glaube, dass die Vereidigung kaum noch Auswirkungen haben wird. Die meisten Amerikaner haben sich ihre Meinung gebildet, viele haben sogar schon gewählt.

Denkt man über diese eine Woche hinaus, erkennt man, dass Barretts Ernennung Trumps Vermächtnis sein wird – egal, wie die Wahl in der kommenden Woche ausgeht. Die Spaltung in der Legislative ist mit diesem Schritt in die Judikative hineingetragen worden.

Ja, und wenn der Senat nichts daran ändert, dann wird Trump mit diesem Vermächtnis durchkommen.

Was könnte der Senat denn jetzt noch ändern?

Wenn am 3. November nicht nur Biden gewinnt, sondern die Demokraten auch im Senat eine Mehrheit erringen, dann könnte das durchaus auch noch einmal Auswirkung für den Supreme Court haben. Der Senat ist nämlich nicht nur zuständig für die Ernennung der Richter, er kann auch über deren Zahl entscheiden. Die einzige Möglichkeit der Demokraten, wieder mehr Einfluss auf das Oberste Gericht zu bekommen, besteht jetzt also darin, die Anzahl der Richter zu erhöhen und somit die Macht der einzelnen Stimme zu verwässern. Die Verfassung nämlich legt an keiner Stelle fest, wie groß der Supreme Court eigentlich sein sollte. Das ist ein merkwürdiger Lapsus.

Hat es in der Vergangenheit denn schon einmal Bestrebungen gegeben, die Anzahl der Richter zu erhöhen?

Oh, ja! In den 233 Jahren der Verfassung ist die Zahl der Richter siebenmal geändert worden; der letzte Versuch aber, in den 1930er Jahren unter Franklin D. Roosevelt, gelang nicht: Da der Kongress damals nicht immer mit seiner Politik mitgehen wollte, hatte sich Roosevelt wohl gedacht, er könne das Oberste Gericht vergrößern und bekäme so bessere Chancen, seine Politik durchzubekommen. Das hat so leider nicht funktioniert, aber seither hat es kein Präsident mehr versucht, das Gericht zu vergrößern. Auch Joe Biden ist eigentlich kein Fan für eine Vergrößerung, aber er hat im Fall seines Wahlsiegs versprochen, dass er eine Kommission aus Juristen einberufen werde, die Vorschläge für bedeutsame Änderungen am Supreme Court erarbeiten werden.

Es hat in der Vergangenheit aber auch immer wieder Fälle gegeben, bei denen sich konservative Verfassungsrichter am Ende als wesentlich liberaler herausgestellt haben, als zunächst befürchtet.

Ja, das hat es etwa in den Siebzigerjahren gegeben. Damals waren einige Republikaner regelrecht enttäuscht darüber, dass republikanische Präsidenten republikanische Richter vorgeschlagen hatten, die am Ende dann aber doch recht liberal waren. Die politische Ausrichtung des Obersten Gerichts war in den USA eben schon immer ein umkämpftes Terrain.

Könnte es nicht also sein, dass auch Amy Coney Barrett am Ende progressiver sein wird, als es ihr Ruf vermuten lässt – immerhin erwähnte sie bei Ihrer Amtseinführung, dass sie nur dem geschriebenen Gesetz und keiner politischen Ideologie verpflichtet sei?

Das ist Rhetorik. Barrett hat vielfach be- und geschrieben, wie etwa ihre Ansichten zur Abtreibungsgesetzgebung oder zu Obama-Care sind. Ihre Ansichten sind sehr konservativ und eng katholisch, ich würde sogar sagen, sie sind zuweilen reaktionär. Ihre Artikel in den juristischen Fachzeitschriften belegen das.

Ich fand es dennoch interessant, dass sie sich als Konservative für eine gender-gerechtere Sprache einsetzt und Richter wie Senatoren zukünftig mit „she“ anreden will.

Dazu muss man wissen, dass sie nicht nur Juristin, sondern auch Literaturwissenschaftlerin ist. Sie hat ein Examen in Englischer Literatur. Ihr Englisch ist besser als das vieler ihrer Kollegen. Ihre Magisterarbeit bestand aus einer Analyse von „Breakfast at Tiffany’s“ von Truman Capote, einem sehr modernen Roman. Sie ist also in keiner Weise weltfremd. Andererseits aber ist sie in einer sehr katholischen Familie als eines von sieben Kindern aufgewachsen. Sie selbst wiederum hat heute auch sieben Kinder, zwei davon sind Adoptivkinder aus Haiti. Sie steht für die katholische Familienplanung wie für die katholische Soziallehre. Spannend wird also sein, wie sie sich bei Abtreibungsfragen oder bei der Zukunft von Obama-Care verhalten wird. Bereits am 10. November, also eine Woche nach den Wahlen, wird es in Sachen Obama-Care eine Anhörung geben. Die Republikaner wollen das Gesetz seit zehn Jahren kippen.

Blickt man noch einmal auf die Wahl von Barrett durch den Senat, so fällt auf, dass 52 Senatoren für die Juristin gestimmt haben, dass es also nur einen Abweichler unter den Republikanern gegeben hat. Trump scheint unter den republikanischen Senatoren also immer noch die Hausmacht zu haben.

Trump hat in der Tat Einfluss auf die Senatoren. Woran das liegt, kann ich nicht genau sagen. Blickt man jedoch in die amerikanische Geschichte, so gibt es viele Versuche von Einflussnahmen. J. Edgar Hoover etwa, der einstige Chef des F.B.I., soll über viele Senatoren und Widersacher Dossiers angefertigt haben, die er im Notfall gegen diese verwenden konnte.

Das war in der McCarthy-Zeit. Wollen Sie sagen, dass auch jetzt nicht jede Entscheidung eine rationale gewesen sein könnte?

Das weiß ich natürlich nicht. Man sollte bei dem Abstimmungsergebnis vielleicht auch nicht vergessen, dass viele Republikaner stark ideologisch motiviert sind.

Die erhitzten Debatten um die Neubesetzung des Supreme Courts haben ein weiteres Mal ein Schlaglicht auf mögliche Alterserscheinungen der amerikanischen Verfassung geworfen – auf die Tatsache etwa, dass die Obersten Richter nach wie vor auf Lebenszeit gewählt werden. Wird sich hieran in absehbarer Zeit etwas ändern?

Ich kann mir viele Dinge vorstellen, etwa auch dass Richter ein Mindest- und ein Maximalalter haben sollten, zudem die Einführung einer Minderheitenklausel. Aber um die Verfassung zu ändern, braucht man in jeder Kammer eine Zweidrittel-Mehrheit, zudem auch eine Zweidrittel-Mehrheit in den Parlamenten der einzelnen Bundesstaaten. Es braucht oft Jahrzehnte, bis sich da etwas verändert. Die historische Erfahrung lehrt, dass man eine Verfassung meist erst verändert, wenn man einen Krieg verliert. All die Verfassungsänderungen, die es in Europa gegeben hat, erfolgten aufgrund verlorener Kriege. Das ist wie bei einer großen Firma: Die ändert ihre Praktiken auch erst, wenn sie Verluste macht. Es gibt 27 Zusätze an der amerikanischen Verfassung. Zehn davon sind gleich im ersten Jahr entstanden, weitere drei nach dem Bürgerkrieg. Für die anderen 14 hat man 200 Jahre gebraucht. Ich glaube, in meinem Leben werde ich eine Lebenszeit-Veränderung bei den Obersten Richtern nicht mehr erleben.