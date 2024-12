Ganz anders in den USA. Zwar mag vieles, an das wir uns vom Standpunkt der Alten Welt in den zurückliegenden Jahren entweder gar nicht oder nur schmerzlich gewöhnen wollten, auf den ersten Blick bizarr und irgendwie ja auch ein bisschen crazy erscheinen, mindestens aber in Sachen gelebter Demokratie sind uns die Amerikaner dann doch immer noch ein Stück voraus. So geschieht etwa die Aufarbeitung der Corona-Jahre mit ihren oft überschießenden politischen Maßnahmen sowohl in Washington als auch in zahlreichen Bundesstaaten vorbildlich. Jüngster Beleg: der 520 Seiten starke Abschlussbericht eines vom Repräsentantenhaus eingesetzten Untersuchungsausschuss zur Covid-19-Pandemie, wie er am gestrigen Mittwoch vom republikanischen Ausschussvorsitzenden Brad Wenstrup vorgelegt wurde.