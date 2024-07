Ein Bestseller kündigt sich an. Sein Titel ist so unwiderstehlich wie einfach: „Freiheit“. Zwei Silben, acht Buchstaben. Zusammengenommen aber bilden sie einen der zentralsten Begriffe in der politischen Philosophie. In hoher Startauflage soll dieser Bestseller daher am 26. November in den Handel kommen. Zeitgleich in 30 Ländern. Zugegeben, der Titel mag in manchen Ohren vielleicht eher wie ein Greatest-Hits-Album von Marius Müller-Westernhagen klingen, vielleicht auch wie ein nostalgischer Duft aus dem Hause Oettinger Davidoff.

Doch hier geht es um etwas anderes: Nichts Geringeres als das politische Vermächtnis der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel steht zum Abverkauf bereit. Die hat ihre Erinnerungen von ihren ersten Lebenswochen in Hamburg-Eppendorf 1954 bis zum Ende ihrer Kanzlerschaft 2021 zu Papier gebracht. Zusammen mit ihrer ehemaligen Büroleiterin Beate Baumann hat sie aufgeschrieben, was für die Nachwelt noch einmal wichtig werden könnte.