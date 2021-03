Die Revolution, sie begann mit einer Konterrevolution. Am Morgen des 18. März 1871 versuchten französische Truppen auf Befehl des „Chefs der Exekutive“ Adolphe Thiers die Pariser Arbeiterviertel zu besetzen, die Nationalgarde zu entwaffnen und deren 400 Kanonen zu beschlagnahmen.

Zunächst läuft alles nach Plan. Doch am Montmartre kommt es zu Unruhen, schließlich zu Verbrüderungsszenen zwischen den Regierungstruppen und den Anwohnern. Als schließlich ein General erscheint, um für Disziplin zu sorgen, wird er vom Pferd gezerrt und später erschossen. Der Versuch der Regierung die Macht in Paris an sich zu reißen ist gescheitert. Kurz vor 15 Uhr flieht Adolphe Thiers aus dem Regierungsgebäude am Quai d’Orsay. Es ist die Geburtsstunde der Pariser Kommune.

Die Stadt als Festung

Begonnen hatte alles am 2. September des Vorjahres mit der Kapitulation Napoleon III. bei Sedan. Doch es war nur die Kapitulation des Kaiserreiches. Zwei Tage später rief man in Paris die Republik aus. Die Stadt verwandelte sich in eine Festung. Die Schulden aller Bürger wurden gestrichen, die Mieten ausgesetzt. Zwei Wochen später war die Stadt von deutschen Truppen eingeschlossen. Dann passierte – nichts. Kein Großangriff, keine Schlacht, lediglich eine Belagerung. Was nun?

Es bildeten sich zwei Fraktionen. Die eine saß in der Pariser Kommunalverwaltung. Dort wurde man sich plötzlich gewahr, dass die Vertreter der alten Ordnung, die Regierung, aber auch das besitzende Bürgertum die Stadt verlassen hatten. Es bildete sich Soldatenräte. Die arbeitslosen Arbeiter meldeten sich bei der Nationalgarde, wo es immerhin Sold gab. Schließlich bildete man ein Zentralkomitee.

Ein Land, zwei Regierungen

Auf der anderen Seite stand die nach Bordeaux geflohene Nationalversammlung, an der Spitze besagter Adolph Thiers, ein Mann der Ordnung und Institutionen. Der sah mit Sorge, was sich in Paris zusammenbraute. Schnell wollte er sich mit Bismarck einigen und schuf Fakten: Am 26. Februar wurde ein Vorfriede beschlossen. Zugleich wurden die Mieten in Paris wieder eingeführt, ebenso die Schulden für gültig erklärt. Der Sold der Nationalgarde wurde gestrichen.

In Paris kochte die Stimmung. Als Thiers am 15. März in Paris eintraf, empfing man ihn feindselig. Nach dem missglückten Versuch, die Nationalgarde zu entwaffnen, musste er drei Tage später die Stadt wieder Hals über Kopf verlassen. Am 28. März wurde feierlich ein gewählter Gemeinderat eingesetzt. Ab diesem Moment hatte Frankreich faktisch zwei Regierungen.

Das große Morden

Die Stimmung in Paris war euphorisch, die Lage fatal. Umso mehr erstaunt die Umsicht, mit der die Kommune agierte. Hier handelten keine versponnenen Weltverbesserer. Man würde ihr Programm heute eher sozialdemokratisch nennen: Man erarbeitete eine demokratische Verfassung, ermunterte die Arbeiter Gewerkschaften zu bilden, schaffte die Kirchensteuer und den Religionsunterricht ab. Und man setze erste Zeichen der Frauenemanzipation. Aus Sicht des Bürgertums eine Provokation.

Am 21. Mai griffen die Regierungstruppen mit überwältigender Übermacht an. Dennoch dauerte es eine Woche, bis der letzte Widerstand gebrochen war. Dann begann das große Morden. In der Stadt wurden Sammelstellen gebildet, um Gefangene umgehend zu erschießen – in Parks, auf Plätzen, sogar in Theatern. Vor dem Jardin du Luxembourg bildeten sich Schlangen Hinzurichtender. Lange Zeit sprach man von 20.000 Exekutierten, heutzutage geht man von 10.000 aus. Immer noch eine enorme Zahl.

Gelbwesten gegen Bürgerliche

Die Folgen dieses Massakers darf man nicht unterschätzen. Das Echo der Kommune und ihr grausames Ende hallen bis heute nach. Die Spaltung der französischen Gesellschaft, nach wie vor spürbar, nahm hier ihren Anfang. Wenn im Jahr 2018 in Paris die Gelbwesten gegen die bürgerlichen Eliten auf die Straße gingen und Barrikaden entzündeten, so war das auch Ausdruck jener Sprachlosigkeit, mit der sich Teile der französischen Gesellschaft seit 150 Jahren gegenüberstehen.

Schwer wogen auch die Folgen für den bürgerlichen Konservatismus, der spätestens im Mai 1871 seine Unschuld verlor und nicht nur bei Intellektuellen nachhaltig diskreditiert war. Seine nicht unberechtigten Anliegen verloren durch das Pariser Blutbad ihre moralische Legitimation – bis weit in das bürgerliche Lager hinein. Nicht nur in Frankreich hat er sich von diesem Makel nie wieder wirklich befreien können.

Die verhängnisvolle Brutalität der Moderne

Ganz anders die Situation für die kommunistische Bewegung Europas. Sie hatten ihre ersten Märtyrer. „Das Massaker an der Pariser Kommune bedeutete für die Weltrevolution dasselbe wie Golgatha für das Christentum,“ schrieb Sebastian Haffner. Nicht nur Lenin und Trotzki werden sich immer wieder auf die Kommune berufen, deren Untergang so zur Rechtfertigung revolutionärer Gewalt wird. Und so kündigt sich in den Exekutionen von Paris die verhängnisvolle Brutalität und Gewaltentfesselung der Moderne an. Erstmals zeigt sich hier ein rücksichtsloser und zynischer Vernichtungswille, der wie ein Menetekel wirkt. Das grausame 20. Jahrhundert, es begann im Frühjahr 1871 in Paris.