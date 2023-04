Direkt zum Podcast gelangen Sie hier: Interview mit Marco Lanowy. Dieser Podcast wird ermöglicht durch Sponsoringpartner.

Unter dem Hashtag #coolgermany kommuniziert Alberto seine Verbundenheit mit der Heimat. Der Hosenspezialist aus Mönchengladbach fliegt für seine Kollektionsshootings nicht um den halben Globus, sondern fotografiert an ausgewählten Orten in Deutschland, stets mit demselben Mann als Model, das der Hose ein Gesicht gibt. Beständigkeit, Verlässlichkeit, klare Werte – dafür steht das Unternehmen, das im vergangenen Jahr sein 100. Jubiläum gefeiert hat, aber gleichzeitig sehr zukunftsorientiert arbeitet: Neben einem modernen Design, perfekter Passform und Langlebigkeit hat sich die Firma dem Anspruch verschrieben, Produkte mit hoher Funktionalität zu schaffen. Mit genau auf die Bedürfnisse des Trägers abgestimmten Lösungen feiert das Traditionshaus vom Niederrhein u.a. im Bereich der Golfbekleidung weltweit Erfolge.

Michaela Meng (li.) und Marco Lanowy in der Unternehmenszentrale in Mönchengladbach / Nils A. Witt

Alberto hat die aktuellen Krisen-Zeiten bisher solide überstanden: Als inhabergeführtes Familienunternehmen haben die Mönchengladbacher während der Corona-Pandemie ohne finanzielle Abhängigkeiten von Fremdinvestoren wirtschaften können, die gestiegene Inflation und die höheren Energiepreise als Folgen des Ukraine-Krieges haben die Kauflust der Kundschaft nicht gebremst, sagt Firmenchef Marco Lanowy: „Uns als Spezialist in unserer Nische betrifft es nicht so stark. Wir machen in diesem ganzen Umfeld gerade unser stärkstes Geschäft“.

Michaela Meng (li.) und Marco Lanowy im Showroom in Mönchengladbach / Nils A. Witt

Um den Standort Deutschland für mittelständische Unternehmen wie seines attraktiv zu halten, wünscht sich der geschäftsführende Gesellschafter mehr Unterstützung seitens der Regierung: „Die Politik sollte sich im Klaren sein, dass wir mit 5,6 Billionen Euro Umsatz im Mittelstand schon mal ein ganz schönes Schlachtschiff sind. Und wenn wir hier alleine fast 41 Millionen Beschäftigte haben, dann ist das schon ein Pfund. Und das sollte ein deutliches Signal sein, wo wir uns über den Mittelstand und die Förderung des Mittelstands hinbewegen müssen, weil wir Hauptarbeitgeber sind.“

Lager in Mönchengladbach / Nils A. Witt

Starke politische Entscheidungsfreudigkeit, um Digitalisierungsprozesse voranzubringen, und mehr Investitionen in die zeitgemäße Ausbildung von Fachkräften hier in Deutschland, das braucht es für den Unternehmer. Davon, sich stets nur über den Mangel an qualifizierten Leuten zu beklagen, hält er wenig: „Ich tue mich sehr, sehr schwer damit, wenn ich sehe, dass wir unsere eigenen Dinge gerade nicht von der Basis, von der Wurzel her anfangen“, so Marco Lanowy. Wie wollen wir zukünftig unsere gesellschaftlichen Werte in Deutschland leben? Und wie wollen wir diese im Zusammenspiel mit anderen Ländern in die Welt geben? Diese Fragen beschäftigen ihn – und er erzählt, wie er den Wachstumsprozess von Alberto mit einer konstanten Anpassung an sich verändernde Lebensweisen seiner Kunden vorantreiben will.

Das Gespräch wurde am 28.3.2023 in Mönchengladbach aufgezeichnet.

