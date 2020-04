So erreichen Sie Rixa Rieß:

Rixa Rieß hat Germanistik und VWL an der Universität Mannheim studiert und hospitiert derzeit in der Redaktion von CICERO

Moritz Faber* arbeitet als Marktmitarbeiter in einer Filialie einer großen Supermarktkette in Münster.

Herr Faber*, wie nehmen Sie jetzt während der Corona-Krise die Atmosphäre in Ihrem Supermarkt wahr?

Im Laden ist es teilweise etwas unangenehm. Auf der einen Seite wird man durch die Medien regelrecht mit Aufforderungen bombardiert, sich abzukapseln und zu isolieren. Auf der anderen Seite weiß man, dass man durch seine Arbeit genau das Gegenteil tun muss. Im Supermarkt treffen viele Menschen zusammen und in den engen Gängen ist es nicht immer möglich, Abstand zueinander zu halten. Ich selbst habe da jetzt kein großes Problem mit, aber irgendwie ist es schon ein bisschen bedrückend. Vor allem, weil man manchen Menschen anmerkt, dass sie um Distanz bemüht sind und verunsichert sind.

Wie schützen Sie und Ihre Mitarbeiter sich vor einer möglichen Infektion?

Wir haben die Möglichkeit, einfache OP-Masken zu tragen. Bekannterweise ist das zwar eher ein Schutz für andere, als für einen selbst, aber besser als nichts und auf jeden Fall eine gute Sache. Vor dem Markt werden die Einkaufswagen inzwischen abgezählt herausgegeben. Durch das Abzählen können wir regulieren, wie viele Kunden sich zugleich im Laden bewegen. Außerdem werden die Wagen nach jedem Gebrauch desinfiziert.

Bei den Kassen weisen Abstandsaufkleber auf den einzuhaltenden Sicherheitsabstand hin und die Kassiererinnen und Kassierer können ihre Arbeit hinter transparenten Schutzwänden verrichten. Beim Verräumen der Ware im Laden bringt das natürlich recht wenig und man muss sich mitunter selbst etwas einfallen lassen. Ich stelle mir zum Beispiel rechts und links Einkaufswagen als Hindernisse hin, wenn ich Ware einräume und baue mir so meine Komfortzone selber.

Hat der Ansturm auf die Regale mittlerweile etwas nachgelassen?

Mittlerweile hat es sich etwas eingependelt, ja. Ich hatte den Eindruck, dass es in verschiedenen Stufen abgelaufen ist. Man hat es am Anfang gemerkt, als die ersten Corona-Fälle in Deutschland auftraten. Da haben die Leute angefangen, sehr viel zu kaufen. Das ist dann etwas abgeebbt, bis die Rede der Kanzlerin kam. Direkt danach gab es noch mal einen spürbaren Peak. Diese Wochen waren intensiver als die Weihnachts- und Osterzeit zusammen. Die Woche jetzt vor Ostern wird vermutlich erstmal die schlimmste Woche werden. Die ist nämlich ohnehin die zweitstärkste Umsatzwoche des Jahres. Und jetzt kommt Corona noch einmal oben drauf.

Wie bereitet sich der Supermarkt auf den Ansturm der Kunden vor Ostern vor? Hat man Sie und Ihre Kollegen evtl. gebrieft?

Nein, das ist schwierig. Ein gesondertes Briefing war gar nicht nötig, weil wir die üblichen Festtagsgeschäfte ja gewöhnt sind und wissen, was auf uns zukommt. Allerdings sind zurzeit die Lieferbarkeiten nicht so gut planbar wie sonst. Außer die Klassiker wie Schoko-Hasen, die wir sowieso schon seit einigen Wochen aufgebaut haben. Wenn die Regale aktuell lückenhaft sind, dann eher wegen logistischer Probleme.

