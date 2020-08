So erreichen Sie Yves Bellinghausen:

Yves Bellinghausen ist freier Journalist, lebt und arbeitet in Berlin und schreibt für den Cicero.

Es gehört zur Folklore der Tech-Industrie, dass die ganz großen Innovationen von Garagen und ähnlich schmucklosen Räumen ausgehen. So passt es gut, wenn Michael Marthaler, CEO und Gründer von Heisenberg Quantum Simulations, in Badelatschen aus seinem beengten Büro in die Kaffeeküche schlurft. Er und seine rund 17 Mitarbeiter befassen sich mit Quantencomputern, der vielleicht fundamentalsten Revolution der Tech-Industrie seit der Erfindung des Computers.

Bei speziellen Problemen soll Quantentechnologie um Welten schneller sein, als es der schnellste konventionelle Computer jemals sein könnte. Dazu macht man sich die bizarren Regeln der Quantenphysik zunutze: Dabei können Teilchen auf dem Quantenlevel an mehreren Orten gleichzeitig sein. Während herkömmliche Computer mit Bits arbeiten – die bekanntermaßen die beiden Zustände Null und Eins annehmen können –, arbeiten Quantencomputer mit Quantenbits, die nicht nur unendlich viele Zustände zwischen Null und Eins annehmen können, sondern auch mehrere gleichzeitig. Es liegt auf der Hand, dass sich Quantencomputer zu einem normalen Computer verhalten wie eine Boeing 747 zu einem Zeppelin. Allein: Es gibt noch keinen voll funktionsfähigen Quantencomputer.

