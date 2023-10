Es gibt sie noch, Deutschlands Hidden Champions. Kaum bekannte Weltmarktführer, versteckt in aufgeräumten Gewerbegebieten gut funktionierender Gemeinwesen. In Landstrichen, von denen man allgemein sagt, hier sei die Welt noch in Ordnung. Dass das so bleibt, liegt daran, dass sich diese vor Ort tief verwurzelten Unternehmen behutsam, aber beständig weiterentwickeln. Dass sie in die Zukunft blicken und Herausforderungen annehmen.

Eine der größten ist der demografische Wandel. Die geburtenstarken Jahrgänge gehen in Rente. Und der ohnehin knappe Nachwuchs interessiert sich zu selten für technische Berufe. Das trifft Unternehmen, die auf hochspezialisierte Fertigung am Heimatstandort setzen, empfindlich. Denn verlässliche, gut ausgebildete Mitarbeiter sind das Fundament ihres Erfolgs.