In einer dunklen Fabrikhalle in Nordrhein-Westfalen steht eine etwas in die Jahre gekommene Maschine und sorgt dafür, dass wir nicht in unserem eigenen Müll ertrinken. Gabelstapler schütten vorsortierten Plastikmüll auf ein Fließband, die Maschine schreddert den Müll, wäscht ihn, schmilzt ihn ein und drückt die zähe Plastikmasse durch eine Art großes Nudelsieb. Am anderen Ende schneiden Klingen die herausgepressten Plastiknudeln in kleine Stücke, die dann wieder verhärten: Granulat nennt man diese Plastikteilchen, die von der Kunststoffindustrie zu neuen Plastikprodukten verarbeitet werden können.

Die Anlage gehört dem deutschen Recyclinggiganten Remondis, ein Familienunternehmen, das in der Nähe von Dortmund, da wo das Ruhrgebiet ins Münsterland übergeht, das größte Recyc­lingzentrum Europas betreibt: das Lippewerk. Benutzen, einschmelzen, wiederverwenden: Eigentlich könnte es so einfach sein mit dem Plastik, diesem Wunderstoff, auf den die moderne Welt nicht verzichten kann.

