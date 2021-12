So erreichen Sie Ulrich Thiele:

Während die Corona-Krise ganze Branchen in Bedrängnis bringt, herrscht im Online-Lebensmittelhandel Goldgräberstimmung. Seit Beginn der Pandemie schießen Lieferdienste wie Pilze aus dem Boden: Gorillas, Flink, Getir, Flaschenpost, Knuspr, Wolt, Gopuff, Foodpanda und Picnic – um nur einige zu nennen – drängen auf den deutschen Lebensmittelmarkt. Die bunten E-Bikes und -Roller ihrer Fahrer prägen längst das Stadtbild in Berlin, Hamburg, Frankfurt und Co.

Dem Institut für Handelsforschung Köln zufolge ist der Umsatz mit Lebensmitteln im Internet 2020 sprunghaft gestiegen: von 1,4 auf 2 Prozent des gesamten Lebensmittelhandels. Bei einem Marktvolumen von insgesamt 226 Milliarden Euro sind das Milliardensummen – Tendenz steigend.