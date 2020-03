Der österreichische Wirtschaftswissenschaftler Gabriel Felbermayr ist Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) an der Christian-Albrechts-Universität. Er forscht insbesondere zu internationaler Handelspolitik und ist Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi).

Herr Felbermayr, wie haben wir uns den Zusammenbruch der Weltwirtschaft vorzustellen?

Wirklich zusammenbrechen tut sie nicht. Es gibt Regionen wie China, Südkorea oder Taiwan, die sich bereits erholen. Auch die südliche Hemisphäre und selbst die USA sind zumindest noch nicht am Zusammenbrechen.



Das klingt nach Verharmlosung.

Nein, wir werden 2020 in einzelnen Weltregionen durch Corona eine durchaus dramatische Rezession sehen. Die Eurozone wird sehr deutlich betroffen sein, kurzfristig vermutlich stärker als in der Weltwirtschafts- und Finanzkrise von 2009. China wird zwar im ersten Quartal zum ersten Mal seit Mao Zedong nicht wachsen, sondern schrumpfen. Aber es sieht alles danach aus, als würde es eine Rückkehr zur Normalität hinbekommen. Zumindest, wenn das Corona-Virus dort nicht erneut ausbricht.



Sind die Eurozone und die EU verletzlicher als der Rest der Welt?

Die Region ist in der Tat strukturell anfälliger als Asien oder Nordamerika. Unsere Wachstumsraten sind schon ohne Corona-Virus deutlich geringer. Das Potenzialwachstum liegt in Deutschland nur mehr knapp über 1 Prozent und wird weiter sinken. Damit liegen wir deutlich unter den USA und noch weiter unter Asien. Ein externer Schock wie Corona stößt uns deshalb gleich in eine Rezession. Dynamischere Volkswirtschaften können damit besser umgehen.



Was fehlt uns?

Uns fehlen die demografische Dynamik und damit auch eine innovationsfreudige, unternehmerische Bevölkerung. Wir kratzen in Deutschland an einem Medianalter von knapp 48 Jahren. Das sind zehn Jahre mehr als in den USA oder in China. Dieser Faktor wird bei uns nach wie vor extrem unterschätzt. Dazu kommen selbst gemachte Hindernisse: eine mit Unsicherheiten behaftete Energiewende, die viel zu hohen Strompreise und eine hohe Steuerbelastung. Das hohe Niveau des Sozialstaats hat einen großen Wert, kostet uns aber auch wirtschaftliche Dynamik.



Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Finanzminister Olaf Scholz betonen, wie reich Deutschland sei und wie gut wir darum in der Corona-Krise gewappnet seien. Teilen Sie diese Einschätzung?

Im Vergleich zu anderen Ländern Europas hat Deutschland durch die guten Haushaltsabschlüsse der letzten Jahre ein paar Vorteile. Aber wir haben nach wie vor eine hohe öffentliche Verschuldung und vor allem auch eine hohe implizite Verschuldung.



Was meinen Sie damit?

Die fiskalische Solidität Deutschlands ist leider nicht so gut, wie gerne vorgegeben wird. Denn es ist nicht nur wichtig, in der Vergangenheit gut gewirtschaftet zu haben. Wir haben hohe Versprechungen in die Zukunft gemacht, etwa durch die Pensionsverpflichtungen oder zusätzliche Rentenversprechen. Hinzu kommen jetzt Belastungen aus dem Schlamassel der Corona-Krise. Hier werden zwangsläufig öffentliche Mittel eingesetzt werden müssen – ob Kurzarbeitergeld, Zusicherung von Krediten, die Stundung von Steuerschulden oder direkte Transfers an Kleinunternehmer und Selbstständige. Dies wird die öffentlichen Haushalte massiv belasten.



