Herr Kommissar, der Bundesinnenminister hat wochenlang mit der Kanzlerin um eine Wende in der Asylpolitik gestritten. Er will Flüchtlinge, die in einem anderen EU-Land bereits Asyl beantragt haben, über Zentren an der Grenze zurückführen. Warum stehen diese Menschen überhaupt an der deutschen Grenze?

Es hat ja einen Grund, dass die große Mehrzahl aller Asylbewerber und Flüchtlinge nach Deutschland will. Dieser Grund sind die materiellen Leistungen, der Lebensstandard und die Verfahren in Verwaltung und Gerichtsbarkeit. Die materiellen Leistungen und die Verfahrensstrukturen sind in Europa nirgendwo so attraktiv und chancenreich wie bei uns.

Sie deuten an, dass Deutschland eine Einwanderung in seine Sozialsysteme geradezu herausfordert?

Ja.

