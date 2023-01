Eine wirklich miese, ja eine geradezu katastrophale Zahl. Und es gibt weitere diesen Kalibers: Da wäre zum Beispiel noch die 40: Denn immerhin 40 Prozent der für das Barometer befragten Kliniken geben an, dass sie 2021 Mitarbeiter vor allem aufgrund der pandemiebedingten Belastungen verloren hätten. Und dann gibt es noch die ganz üblen Zahlen: 3783 und 2000 zum Beispiel. Erstere beziffert die Menge der Krankenhäuser im Jahr 1980, letztere die im Jahr 2022. Das heißt in der Folge: Während es vor gut 40 Jahren noch 879.605 Krankenhausbetten in Deutschland gab, sind es heute nur noch 500.000.