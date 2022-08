Die Firma hieß Bike Components (BC), war 1997 von zwei Freaks gegründet worden und verfolgte die kühne Geschäftsidee, Einzelteile fürs Fahrrad nicht nur im Laden, sondern hauptsächlich übers Internet zu verkaufen. „Zweimal in der Stunde klingelte das Telefon“, erinnert sich Simon an seinen Studentenjob im Jahr 2004. Heute ist er 42 Jahre alt und führt das Unternehmen. Es beschäftigt 380 Mitarbeiter, machte vergangenes Jahr einen Umsatz von 122 Millionen Euro und gehört zu den fünf größten Onlinehändlern der Fahrradbranche in Deutschland. Die Firma hat ihren Sitz in die nördlich von Aachen gelegene Kleinstadt Würselen verlegt. In einem sehr nüchternen Industriegebiet unterhält sie ein Lager mit der Fläche von mehr als vier Fußballplätzen.