Die Corona-Pandemie beherrscht nach wie vor Schlagzeilen und öffentliche Diskussion. Doch in großen Teilen Deutschlands und in einigen angrenzenden Ländern bahnt sich zeitgleich eine Natur- und Umweltkatastrophe von dramatischen Ausmaßen an. Vielerorts wurden im April weniger als fünf Prozent der für diesen Monat üblichen Regenmengen verzeichnet, in manchen Landkreisen gab es überhaupt keine Niederschläge. Besonders verheerend wirkt sich diese Dürre für die Landwirtschaft und für die Waldbestände aus.

Durch die vorhergehenden beiden Dürrejahre, das fehlende Schmelzwasser nach dem weitgehend schneefreien Winter und die bereits in den ersten Monaten des Jahres viel zu geringen Niederschläge sind die Böden bis weit in tiefere Schichten ausgetrocknet. Viele kleine Bäche und Kanäle führen bereits jetzt keinen Tropfen Wasser mehr, was normalerweise – wenn überhaupt – erst im Hochsommer der Fall ist. Wintersaaten wie Getreide und Raps drohen zu verdorren, und auch bei den jetzt ausgebrachten Feldfrüchten droht eine Missernte, falls sich die Niederschlagsmengen in den kommenden Wochen und Monaten nicht normalisieren.

Waldbrandgefahrenstufe 5

Dazu kommt der dramatische Zustand vieler Waldbestände. Um den zu erfassen, braucht es keine Statistiken – es reicht ein kleiner Ausflug, beispielsweise ins Berliner Umland. Ganze Alleen sind fast ausschließlich von sichtlich stark geschädigten oder bereits abgestorbenen Bäumen gesäumt. Für fast alle Landkreise Brandenburgs wurde mittlerweile die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5 ausgerufen – ein Novum für diese Jahreszeit. Der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel, verzeichnet für dieses Jahr bereits 45 Waldbrände, die glücklicherweise schnell eingedämmt und gelöscht werden konnten.

Zwar wird für die kommenden Tage mit einigen, möglicherweise auch kräftigen Regengüssen gerechnet, doch gerade in Brandenburg wird das kaum zu einer nachhaltigen Entspannung der Lage für Landwirtschaft und Wälder führen. Denn die dort vorherrschenden Sandböden können die Feuchtigkeit nicht speichern, das Wasser versickert schnell in den ausgetrockneten tieferen Schichten. Die seit Jahren im Dürrestress lebenden Bäume werden so eine leichte Beute für Schädlinge aller Art, die zudem durch den ausgesprochen milden Winter ideale Überlebens- und Reproduktionsbedingungen haben.

Der Waldumbau kommt nicht voran

Zwar haben Bund und Länder bereits im vergangenen Jahr bei einem nationalen „Waldgipfel“ ein großangelegtes Hilfs- und Rettungsprogramm mit fast einer Milliarde Euro aufgelegt. Das Geld soll über einen Zeitraum von vier Jahren bereitstehen, um zerstörte Waldflächen aufzuforsten, Waldbesitzer zu unterstützen und Waldumbauprogramme zu finanzieren. Doch mit der Umsetzung hapert es, wie das Beispiel Brandenburg zeigt. Dort gibt es 1,1 Millionen Hektar Wald, davon 670.000 Hektar im Privatbesitz von rund 100.000 Eigentümern.

Fast drei von vier Bäumen sind Kiefern. Mischwälder sind widerstandsfähiger, weil sich die Baumarten gegenseitig ergänzen und damit besser mit Wasser und Nährstoffen versorgt sind. Dieser Wald ist weniger anfällig für schädliche Insekten, Trockenheit, Sturm und Brände. Doch der Umbau der Kiefernwälder zu naturnahen Mischwäldern kommt nur langsam voran. Die Potenzialfläche für einen nachhaltigen Waldumbau wird mit 500.000 Hektar angegeben, in den vergangenen Jahren wurden aber jeweils nur 2.000-3.000 Hektar tatsächlich umgewandelt.

Der BUND fordert die Intensivierung der Jagd

Für den Naturschutzverband BUND braucht es daher schnelle Maßnahmen. Dazu gehört – ziemlich überraschend für eine Umweltorganisation – auch die deutliche Intensivierung der Jagd, denn durch verbissene Jungpflanzen würden viele Anstrengungen schnell wieder zunichte gemacht, beklagt der BUND in einer Erklärung. Die Flächen seien viel zu groß, um sie effektiv durch durch Zäune schützen zu können, und „der beste Schutz gegen Wildschäden sind angepasste Wildbestände“, sagt BUND-Naturschutzreferent Axel Heinzel-Berndt dem Cicero.

Ein „Bambi-Syndrom“, wie es von vielen vermeintlichen Naturschützern gepflegt werde, könne man sich in der derzeitigen Situation nicht leisten. Ferner müssten die privaten Waldbesitzer wesentlich intensiver in Sachen Waldumbau und Fördermittel beraten werden, die bislang in zweistelliger Millionenhöhe nicht abgerufen wurden. „Dazu muss das Land Brandenburg auch weiteres Geld in die Hand nehmen, denn Waldumbau ist teuer, ihn zu vernachlässigen wäre aber noch teurer“. Von der Politik fordert Heinzel-Berndt ferner die schnelle Änderung der Wasserrichtlinien: „Wasser muss regional im Boden bleiben und darf nicht abgeleitet werden.“

Totholz beschleunigt die Bodenerosion

Beim Waldbesitzerverband Brandenburg sieht man das teilweise ähnlich. Denn die einzige nennenswerte Einnahmequelle der Forstwirtschaft, der Holzverkauf, ist praktisch zum Erliegen gekommen. Der Holzmarkt ist überregional zusammengebrochen, für Schadholz gibt es überhaupt keinen Absatz mehr. „Doch Sanierungsmaßnahmen für den Wald kosten Geld, das eigenwirtschaftlich nicht mehr aufgebracht werden kann“, sagt Geschäftsführer Markus Hasselbach im Gespräch. Die Folgen sind dramatisch. Befallene Bäume bleiben stehen und stecken andere an. Totholz beschleunigt die Bodenerosion und wirkt zudem bei Waldbränden wie ein Brandbeschleuniger.

Schwere Defizite sieht der Verband auch beim Brand- und Katastrophenschutz. So gebe es noch immer keine Funknetzverfügbarkeit im ganzen Land. Auch seien die Feuerwehren nicht flächendeckend mit geeignetem Material und Ausrüstung zur Waldbrandbekämpfung ausgestattet. Ferner hapere es bei der notwendigen Vorfinanzierung von Maßnahmen wie Rettungswegebau, Löschwasserbrunnen, Feuerlöschteiche für Forstbetriebe, etwa durch zinslose Landeskredite.

Hoffnung auf Regen

Zudem seien sowohl Förderprogramme als auch forstwirtschaftliche und Katastrophenschutzmaßnahmen mit einem unglaublichen bürokratischen Aufwand verbunden. Hasselbach betont auch, dass gewachsene, gesunde Kieferbestände als ökonomische Grundlage der Waldbewirtschaftung in Brandenburg unverzichtbar seien. Dazu gehöre auch die Bekämpfung von Schädlingen, was aber auf den erbitterten Widerstand vieler Naturschützer stoße. Nötig sei in der dramatischen Situation, dass „alle Akteure an einem Strang ziehen“, um den Wald in seiner dreifachen Rolle als wirtschaftlichen Nutzraum, ökologischen Schutzraum und als Erholungsgebiet zu erhalten.

Das wird wohl ein Wettlauf mit der Zeit, da die Erosion des Waldes besonders in Brandenburg bereits weit fortgeschritten ist und alle Maßnahmen – etwa zur Aufforstung und zur umfassenden Klimaschutzpolitik – nicht nur viel Geld kosten, sondern auch viel Zeit in Anspruch nehmen, bevor sie nachhaltig wirksam werden können. Und die eigentliche Waldbrand-Saison hat noch nicht mal begonnen. Und so bleibt zunächst in erster Linie die Hoffnung auf lange und ergiebige Regenperioden.