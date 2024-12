Da fährt man also zum Geldabheben bei seiner Hausbank vorbei – und wird noch vor der Automatenhalle begrüßt von gleich drei Flaggen, die draußen im milden Winterwind etwas müde vor sich hin flattern. Wobei an trüben Tagen wie diesen ein bisschen Farbe durchaus aufmunternd wirkt im Kontrast zu einer ansonsten langweilig-grauen Bürohausfassade. Und diese Wimpel von ansehnlicher Größe sind nun wirklich bunt.

Es handelt sich nämlich um eine aktualisierte Version der guten, alten Regenbogen-Flagge – ergänzt um geometrische Formen sowie einen violetten Kreis in einem gelben Dreieck. Es könnte sich grafisch um den Entwurf für eine Bonbontüte handeln, wenn nicht noch das Logo der Deutschen Bank darauf montiert wäre, was dem Ganzen dann wiederum einen unangenehm profan-kommerziellen Charakter verleiht. Aber sei’s drum.

„Inter* Pride Flagge mit in den Vordergrund holen“

Deutschlands größte Privatbank hat also, wie dem „Queer-Lexikon“ zu entnehmen ist, die „aktualisierte Progress-Flag von Valentino Veccietti“ als aktuelle Hausbeflaggung gewählt, bei der es darum geht, „zusätzlich die Pride Farben und den lilanen Kreis der inter* Pride Flag im ursprünglich weißen Chevron, um die sehr unter-repräsentierte Inter* Pride Flagge mit in den Vordergrund zu holen“.

Das ist schon beinahe eine Wissenschaft für sich, und ob der Vorstand des Bankhauses (acht weiße Männer, zwei weiße Frauen, sexuelle Präferenzen werden auf der Unternehmenshomepage nicht genannt) die ganze Bedeutung der queeren Farbenlehre durchdrungen hat, sei einmal dahingestellt. Allerdings frage ich mich bei solchen Zuschaustellungen von vermeintlicher Diversität immer wieder, wie alltagstauglich diese sind und was ein Unternehmen damit bezweckt.

Die Deutsche Bank klärt diese Frage dahingehend, „an vielen Standorten deutschlandweit“ seien „unsere Regenbogen-Fahnen gehisst, um sichtbar ein Zeichen für Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe zu setzen“. Zwar geht es beim Zeichensetzen grundsätzlich um Sichtbarkeit, denn das liegt nun einmal in der Natur der Sache von Signalen. Aber das ist zugegebenermaßen eine kleinkarierte Nörgelei.

Wer es etwas genauer wissen will, wird in einer hauseigenen Verlautbarung zum „Pride Day Germany“ folgendermaßen aufgeklärt: „Mit der Aktualisierung des Regenbogenlogos soll zum Fortschritt aufgerufen und den [sic] bisherigen Fortschritt, den es schon gibt, auch anerkannt werden. Immer mehr Menschen aus der queeren Community sowie in der Gesamtgesellschaft suchen nach inklusiven, progressiven Lösungen. Dieses Anliegen möchte die Deutsche Bank würdigen, indem sie ihr Pride Logo etwas bunter gemacht hat.“

Segeln unter falscher Flagge

„Bisherigen Fortschritt“ anerkennen und zu (künftigem) Fortschritt aufrufen: Klingt alles ganz wunderbar – und ist (abgesehen von den Flaggen selbst) obendrein noch so gut wie kostenlos. Aber wäre es, wenn man schon einen derart „sichtbaren“ Bekenntnis-Bohei verbreitet, nicht auch irgendwie folgerichtig, dies alles mit Taten zu unterfüttern?

„Anliegen“ zu „würdigen“, ist ja im Prinzip völlig in Ordnung, doch bleibt die ganze Sache eben ziemlich hohl, wenn sie sich auf Farbkombinationen beschränkt, die an Flaggenmasten präsentiert werden. Das ist nämlich ungefähr so, als würde ein All-Inclusive-Kreuzfahrtschiff mit 5000 Rentnern an Bord unter einem gehissten Seeräuber-Totenkopf navigieren: lächerlich. Solange der Deutschen Bank also nicht mehr zu ihrer „Progress-Flag“ einfällt als bloße Phrasen, segelt sie im Wortsinn unter falscher Flagge.

Aktionen wie diese fallen bekanntlich in die Kategorie des „virtue signalling“: Es geht um das komplett folgenlose Zurschaustellen eines Werte-Kodex‘, der aus Opportunitätsgründen von Lobby-Organisationen übernommen wurde, deren Einfluss man für derart gewichtig hält, dass man sich lieber gut mit ihnen stellt. Wenn das noch den Nebeneffekt hat, dass bestimmte Bevölkerungsteile dies als Ausweis einer besonders inklusiven, weltoffenen, progressiven Unternehmenskultur wahrnehmen: umso besser.

Allerdings besteht sein einiger Zeit auch ein erhöhtes Risiko von entgegengesetzten Reaktionen – und zwar dergestalt, dass manche Kunden einfach nur noch genervt sind von dem allgegenwärtigen Bekenntnis-Kitsch. Zumal sich immer wieder der Eindruck aufdrängt, dass es nicht allen Diversitäts-Aktivisten um bloße Vielfalt, sondern um ein grundsätzlich anderes Gesellschaftsmodell geht.

Speiseeis und Resettlement

Welche Risiken mit einer politisierten Unternehmenskultur einhergehen, das hat sich jüngst beim amerikanischen Speiseeis-Hersteller Ben & Jerry’s gezeigt. Dort gehörte der Kampf für das „Gute“ gewissermaßen zum Markenkern: ob in Form des Einsatzes für Resettlement-Programme und offene Migrationsrouten nach Europa oder ein angeblicher Eiscreme-Verkaufstopp in besetzten Palästinensergebieten.

Allerdings gehört das Unternehmen seit bald zweieinhalb Jahrzehnten nicht mehr den beiden namensgebenden Gründern und Ostküsten-Alt-Hippies Ben Cohen und Jerry Greenfield, sondern dem britischen Nahrungsmittel-Multi Unilever. Und dort war man letzthin vom Gaza-Aktivismus der woken Eiscreme-Sparte überhaupt nicht mehr angetan: Es kam zum Rechtsstreit, Unilever hatte den Gründern der US-Eismarke bei der Übernahme vertraglich versprochen, das Unternehmen dürfe weiterhin soziale Missionen verfolgen. „Dass es dabei so stark um das Streitthema Nahost gehen würde, war damals nicht klar“, so die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Die Crux besteht also nicht nur darin, dass sich insbesondere börsennotierte Unternehmen auf sehr dünnes Eis begeben, wenn sie sich vor Aktivisten-Karren jedweder Art spannen lassen. Sondern dass so etwas auch bei zahlreichen Kunden nicht gut ankommt. Die identitätspolitische Agenda der postmodernen Linken, die sich auch und gerade in einer immer feiner ausdifferenzierten Queerness-Matrix manifestiert, verfolgt ihre Ziele nämlich mit nachgerade religiösem Eifer wie hysterische Hexenjäger des 16. Jahrhunderts.

Als nichtfarbiger, womöglich noch dazu heterosexueller Mensch männlichen Geschlechts steht man diesem Konzept zufolge praktisch qua Geburt unverrückbar auf der Täterseite – und nur regelmäßige antirassistische oder genderfluide Bußübungen können diese Erbsünde ein wenig abmildern. Wenn überhaupt. Der erweckte („woke“) Zeitgeist ist somit keineswegs progressiv, wie dessen Anhänger und Vorbeter es selbstgewiss behaupten, sondern vielmehr ein in hohem moralischem Ton vorgebrachtes antiaufklärerisches Glaubensbekenntnis.

Dass die Deutsche Bank sich gleichwohl auf eine offensive Beflaggung ihrer eigenen Geschäftsstellen mit entsprechenden Symbolen einlässt, zeugt insofern bestenfalls von Naivität, schlechtestenfalls von einer freiwilligen Unterwerfung unter einen Zeitgeist, der übrigens längst nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist. Gerade für ein Geldhaus sind beide Varianten gleichermaßen verhängnisvoll.