Ayad Al-Ani ist Pro­fessor an der Universität Pots­dam und forscht am Humboldt Institut für Internet und Gesell­schaft.

Es war eine bemerkenswerte Kurzgeschichte, die in den späten sechziger Jahren auf dem Höhepunkt des Vietnamkriegs erschienen war: In seinem Science-Fiction-Roman „The Dueling Machine“ beschrieb der US-amerikanische Autor Ben Bova eine Zukunft, in der Menschen Konflikte nicht mehr persönlich austragen. Stattdessen führt eine Maschine die Auseinandersetzung virtuell, spielerisch und ohne physische Gewalt.

Zwar waren Maschinen und Rechnerkapazitäten in der Nachkriegszeit noch gering. Dennoch fasste man bereits damals Konzepte zur Steuerung und Selbststeuerung komplexer Systeme in der Wissensdisziplin der Kybernetik zusammen. Von ihr ging sofort eine ungeheure Faszination aus. Sie bildete die Grundlage für den sich dann abspaltenden Bereich der „künstlichen Intelligenz“ (KI). Den Lesern zur Zeit der „Duellierenden Maschine“ erschloss sich wohl schnell die hoffnungsvolle Botschaft, dass KI Gewalt und Krieg eines Tages unnötig machen würde. Nur kursierte zugleich auch der Witz, der klügste Computer des Pentagons – gefüttert mit den Zahlen der eigenen und vietnamesischen Truppenstärke – solle auf die Frage, wann der Krieg gewonnen würde, geantwortet haben: „Sie haben vor zwei Jahren gesiegt.“ Noch versagte die Maschine.

