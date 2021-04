Immer Ärger mit dem Impfstoff. Während es bei der Lieferung von Covid-Impfstoffen weiterhin zu Engpässen kommt – zuletzt hat etwa der US-Hersteller Johnson & Johnson weniger Impfstoffdosen geliefert als erwartet –, senden auch Mediziner und Geimpfte noch immer beunruhigenden Nachrichten in die Welt. Waren zunächst nur Bedenken gegenüber dem Impfstoff von AstraZeneca laut geworden, bei dem es immer wieder zu gefährlichen Blutgerinnsel-Bildungen im Zusammenhang mit der Impfung gekommen ist, so scheint nun auch das Vakzin von Biontech/Pfizer vermehrt Probleme zu bereiten.

Wie u.a. das Deutsche Ärzteblatt berichtet, sei es in Israel besonders in Folge der zweiten Impfgabe mit dem Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers zu „Dutzenden Fällen von Myokarditis“, also zu gefährlichen Herzmuskelentzündungen gekommen. Ähnliches wird laut einer Meldung des ORF nun auch aus Österreich berichtet. Und auch in Baden-Württemberg soll es einen ersten Fall geben. Betroffen sei ein 18-jähriger Schüler, der laut Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland intensivmedizinisch behandelt werden musste.

Zahl der Blutgerinnsel nimmt zu

Wie das Deutsche Ärzteblatt weiterhin berichtet, sei es einem geleakten israelischen Regierungsbericht zu verdanken, dass das erhöhte Risiko zur Myokarditis besonders bei jungen Männern bekannt geworden sei. Für die gesamte israelische Bevölkerung könnte demnach das Myokarditisrisiko 1:100.000 betragen, für junge Männer aber könnte es bei 1:20.000 liegen. Bis dato seien 62 Fälle im Zusammenhang mit einer Impfung bekannt geworden. „Es ist wahrscheinlich, dass das Auftreten einer Myokarditis mit der Impfung zusammenhängt, auch wenn die Befunde noch vorläufig sind und näher untersucht werden müssen“, zitiert das Ärzteblatt aus dem Bericht.

Währenddessen gibt es auch neues Ungemacht bei AstraZeneca. Denn ebenfalls im Deutschen Ärzteblatt wird nun davon berichtet, dass es allein in Großbritannien mittlerweile 168 Fälle von Blutgerinnseln im Zusammenhang mit der Impfung gäbe. 32 davon seien bisher tödlich verlaufen. AstraZeneca selbst hat mittlerweile den Wissensstand zu seinem Vakzin „Vaxzevria“ angepasst. In einem sogenannten „Rote-Hand-Brief“, einer Aussendung, die Pharmaunternehmen an Ärzte und Apotheker verschicken, schätzt das Unternehmen, dass es bei seinem Covid-Impfstoff zu einer Zunahme immuninduzierte Thrombozytopenie gekommen sei. Diese würde laut Angaben des Herstellers bei 1 bis 10 Prozent der Geimpften auftreten. Da alle derzeit verfügbaren Corona-Impfstoffe noch nicht die dritte Phase ihrer Erprobung durchlaufen haben, sind weitere Anpassungen in der Risikoeinschätzung wahrscheinlich.

