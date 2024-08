Börsencrash im August

Thomas Mayer ist Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Institute mit Sitz in Köln. Zuvor war er Chefvolkswirt der Deutsche Bank Gruppe und Leiter von Deutsche Bank Research. Davor bekleidete er verschiedene Funktionen bei Goldman Sachs, Salomon Brothers und – bevor er in die Privatwirtschaft wechselte – beim Internationalen Währungsfonds in Washington und Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Thomas Mayer promovierte an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und hält (seit 2003) die CFA Charter des CFA Institute. Seit 2015 ist er Honorarprofessor an der Universität Witten-Herdecke. Seine jüngsten Buchveröffentlichungen sind „Die Vermessung des Unbekannten“ (2021) und „Das Inflationsgespenst“ (2022).

Seit über dreißig Jahren habe ich eine Freundin, die mich nie langeweilt, in ihrem Urteil unbestechlich ist, aber manchmal auch sehr flatterhaft sein kann. Ich meine den Finanzmarkt. Vor kurzem gebärdete sich meine Freundin wieder wie eine hysterische Diva. Ich meine den Blitz-Crash Anfang August. Aber ich habe gelernt, mit den Ausrastern meiner Freundin zu leben, auch wenn sie mich immer nerven und manchmal so lange dauern, dass ich beinahe die Geduld mit ihr verliere. Denn wenn ich über die lange Historie unserer Freundschaft zurückblicke, sehe ich, dass sich die Freundschaft lohnt.

Nach ihrem jüngsten Anfall scheint sich meine Freundin wieder etwas beruhigt zu haben. Das kann sich zwar schnell ändern, aber ich denke, die Auslöser des Anfalls waren nicht so schwerwiegend, dass sie in eine tiefere Krise fällt. In der ersten Hälfte dieses Jahres erwies sich der Aktienmarkt als unerwartet stark. Der US-Index S&P 500 stieg bis Mitte Juli um 18 Prozent. Aber die Rally hatte eine schmale Grundlage. Die Aktien der großen Technologiefirmen trieben sie voran. Der Technologieindex Nasdaq stieg um 22 Prozent, während der gleichgewichtete S&P 500 Index, in den jede Aktie mit dem gleichen Anteil eingeht, mit plus neun Prozent hinterherhinkte. Die Rally war auch nicht ohne Übertreibungen, wie der kometenhafte Aufstieg der Aktien von Nividia, des Herstellers von Computerchips für künstliche-Intelligenz-Software, zeigte.

Aus Erfahrung weiß ich, dass meine Freundin im August besonders anfällig für hysterische Anfälle ist. Denn dann fahren viele Marktteilnehmer an den Strand oder in die Berge. Die von ihnen gemanagten Vermögen sitzen erst mal in der Sommerpause fest, wenn den in den Büros verbliebenen Stallwächtern plötzlich einfällt, sie müssten ihre Aktienbestände verringern. Fehlende Liquidität führt dann zu größeren Preisausschlägen. Es scheint, dass dieser Umstand den Markt Anfang dieses Monats besonders anfällig gemacht hat.

Die Aktien dümpelten vor sich hin

Am 31. Juli erhöhte die Bank von Japan ihren Leitzins um 0,15 Prozentpunkte auf 0,25 Prozent und kündigte eine Verringerung ihres Kaufprogramms für Anleihen an. War die vorangegangene Zinserhöhung als „zu wenig und zu spät“ gewertet worden, waren die Stallwächter nun beeindruckt. Der Wechselkurs des Yen schoss nach oben und der japanische Aktienmarkt sackte ab. Lange Zeit führte der japanische Finanzmarkt ein Eigenleben.

Die Zinsen waren nahe null festgenagelt, die Aktien dümpelten vor sich hin und der Yen wurde immer schwächer, weil sich einige Markteilnehmer aufgrund der herrschenden Niedrigzinsen in Yen verschuldeten, um Anlagen in anderen Währungen zu tätigen. Man sagt, dass es insbesondere unter den Hedgefonds angesagt war, in Yen Kredite aufzunehmen, um damit US-amerikanische Technologieaktien zu kaufen. Der Anstieg des Yen zwang sie, Aktien zu verkaufen, um mit dem Erlös die Kredite vorzeitig zurückzahlen zu können. So kam es, dass der Wechselkurs des Yen mit dem Nasdaq deutlich negativ korrelierte.

Am 2. August wurden in den USA Zahlen zur Beschäftigung veröffentlicht, die etwas unter den Erwartungen lagen. Dass ein Hurrikan den Rückgang übertrieben haben könnte, ging in der Aufregung unter. Die Arbeitsmarktdaten, gemischte Quartalsergebnisse der großen Technologieunternehmen in der Woche davor und ein Rückgang des Einkaufsmanagerindexes im verarbeiteten Gewerbe nährte im Laufe des Freitags die Erzählung, dass die US-Wirtschaft nun endlich in die lange prognostizierte Rezession fallen würde. Im Laufe des Tages zogen Verkaufsorders die Aktienpreise in einem dünnen Markt nach unten. Am Wochenende erreichte der Schock – wie nach solchen Vorfällen üblich – die Urlauber und trägeren Markteilnehmer. Sie holten am Montag nach, was sie am Freitag versäumt zu haben glaubten, und verkauften. Der Aktienmarkt fiel weiter und der Volatilitätsindex Vix, den manche als Maß für die Furcht der Anleger nehmen, schoss in die Höhe.

Stürzt die US-Wirtschaft ab?

Nach der Hysterie folgte jedoch die kühlere Abwägung der Fakten. War die Technologierally der Technologieblase aus dem Jahr 2000 ähnlich? Sicherlich nicht. Damals gab es viele unausgegorene Jungunternehmen mit astronomischen Aktienbewertungen, während es sich heute um wirtschaftliche Schwergewichte handelt. Würde es eine Neuauflage der Großen Finanzkrise von 2007/08 geben? Wohl kaum. Damals hatten sich die Banken mit US-amerikanischen Immobilienhypotheken geringer Bonität vollgesogen und mussten gestützt werden, als viele dieser Kredite ausfielen. Heute leiden sicherlich einige Hedge- und Private Equity Fonds, aber die Banken haben mehr Eigenkapital aufgebaut und sind weniger anfällig. Stürzt die US-Wirtschaft ab? Danach sieht es nicht aus, wenn man eine breitere Palette von Konjunkturindikatoren betrachtet. Vielmehr scheint sich die Wirtschaft langsam abzukühlen, wie es sich die Vertreter der Theorie der „sanften Landung“ gerne vorstellen.

Summa summarum scheint die Lage weit weniger dramatisch als zunächst befürchtet und ich bin guter Hoffnung, dass sich die Hysterie meiner Freundin legt. Kürzere Anfälle könnten noch folgen, aber nach einer schweren Nervenkrise wie in 2000 bis 2002 oder 2007 bis 2008 sieht es nicht aus. Aber wie auch immer es kommen mag, unsere Beziehung ist ziemlich belastbar, weil wir über die längere Frist immer gut miteinander ausgekommen sind.

Einen Schuss Gold und ein Tröpfchen Bitcoin

Über die Zeit habe ich eine einfache Technik entwickelt, um mit den kürzeren Ausrastern und längeren Nervenkrisen meiner Freundin umzugehen. Ich teile mein Geld gedanklich in mehrere Konten auf. Was ich zur Deckung laufender Ausgaben brauche, kommt aufs Girokonto und in Geldmarktfonds. Diese Fonds sammeln Anlegergelder und legen sie in sehr kurzfristige Wertpapiere an, so dass sie Tagesgeldkonten ähnlich sind.

Was ich an Bedarf über die mittlere Frist von zwei bis fünf Jahren absehen kann, kommt in Laufzeitenfonds mit Anleihen. Wählt man verschiedene Laufzeiten, kann man sich eine „Anleihen-Leiter“ bauen, bei der jede Sprosse ein Jahr darstellt, in dem das Fondsvermögen zurückgezahlt wird. Braucht man es nicht, verlängert man die Leiter, indem man das fällige Geld in einen neuen Fonds investiert. Schwankungen der Anleihepreise, die manchmal gewaltig sein können (siehe 2022) lassen mich kalt. Geld, das ich „liegen lassen“ kann, lege ich in Aktien an – und gebe dem einen Schuss Gold und ein Tröpfchen Bitcoin bei.

Auf diese Weise bin ich mit meiner flatterhaften Freundin über die Zeit gut ausgekommen. Rastet sie aus, lasse ich sie toben, denn ich brauche sie ja nicht, um auf mich zukommende Ausgaben zu finanzieren. Wenn sie sich wieder beruhigt hat, freue ich mich über unsere Beziehung, die meinen Ersparnissen über die längere Frist guttut. Ja, es wäre schöner, wenn wir immer in den Flitterwochen lebten. Und ja, manchmal bin ich auf sie wütend. Aber dann sage ich mir: Wenigstens einer von uns beiden muss die Nerven behalten.