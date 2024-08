Daniel Stelter ist Gründer des auf Strategie und Makroökonomie spezialisierten Diskussionsforums „ Beyond the Obvious “. Zuvor war er bei der Boston Consulting Group (BCG). Zuletzt erschien sein Buch „ Ein Traum von einem Land: Deutschland 2040 “.

August ist eigentlich nicht der Zeitpunkt für einen Börsencrash. Viele Akteure sind im Sommerurlaub und haben vorher ihre Portfolios auf Autopilot gestellt. Deshalb gilt der August auch nicht als der Monat großer Kurszuwächse, aber eben auch nicht deutlicher Einbrüche. Der August 2024 scheint zu beweisen, dass das mit den Regeln an der Börse so eine Sache ist. Sie gelten, bis sie nicht mehr gelten. In der Tat erreichen die Einbrüche an den Märkten Dimensionen, die man nur selten erlebt. Was zur Frage führt, wie es denn nun weitergeht.

Märkte waren hoch bewertet Im Unterschied zu vielen anderen Kommentatoren will ich gar nicht den Eindruck erwecken, ich wüsste, was nun passiert. Vieles spricht dafür, dass es sich um eine überfällige Korrektur handelt, haben die Börsen doch in den letzten Monaten vor allem getrieben von den Hoffnungen auf einen Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) die Bewertungen der damit verbundenen Unternehmen deutlich nach oben getrieben. Dabei wurden die Lieferanten der Technologie – allen voran Nvidia – wie auch die Kunden – die anderen Technologiegiganten – immer höher bewertet, was kritische Beobachter zu der Frage veranlasst hat, ob hier keine Doppelrechnung vorliegt. Denn die Gewinne der einen sind nun mal zunächst die Kosten der anderen (siehe meine Kolumne aus dem aktuellen Cicero).