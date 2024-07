Hersteller von Brötchen, Autos oder T-Shirts legen fest, was sie für ihre Ware verlangen. Arzneimittelhersteller können das nicht. Oder nur bedingt. Was sie von den Krankenkassen erstattet bekommen, ist Verhandlungssache. Daran wird sich auch nichts ändern. Allerdings sollen Ärzte künftig nicht mehr sehen können, welcher Preis verhandelt wurde. So sieht es das geplante Medizinforschungsgesetz vor. Die Krankenkassen befürchten dadurch Mehrkosten in Milliardenhöhe.

Im Detail ist die Sache kompliziert. Was ein Pharmaunternehmen für ein neues Medikament bekommt, hängt davon ab, wann der Arzt das Mittel verschreibt. In den ersten sechs Monaten gilt der vom Hersteller nach eigenem Gutdünken festgesetzte Listenpreis. Erst nach sechs Monaten wird mit der gesetzlichen Krankenversicherung darüber verhandelt, was das Unternehmen in Zukunft erstattet bekommt.