Ein guter Mensch zu sein, wer wüsste das nicht, ist nicht immer ganz einfach. Das liegt schon daran, dass nicht immer ganz klar ist, was gut ist, und was nicht. Manchmal kommt es auch vor, dass das Gute nicht einfach nur gut ist, sondern auch negative Folgen hat. Dann gilt es abzuwägen. Und mitunter kollidiert das Gute (oder was man dafür hält) mit ganz grundlegend Regeln des menschlichen Anstandes. Dann zeigt das Gute sein hässliches Gesicht. So geschehen dieser Tage in der Wochenzeitschrift Die Zeit, dem Zentralorgan aller Gutmeinenden und Gewissensprofis.

Journalismus lebt vom Widerstreit Was war geschehen? Alles begann vor über einer Woche. Da veröffentlichte Die Zeit auf ihrer Seite 3 ein Pro und Contra über die Machenschaften privater Seenotretter im Mittelmeer. Titel des Ganzen: „Oder soll man es lassen?“. Untertitel: „Private Helfer retten Flüchtlinge und Migranten im Mittelmeer aus Seenot. Ist das legitim? Ein Pro und Contra.“

