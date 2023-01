So erreichen Sie Alexander Grau:

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Im Januar erschien von ihm „Entfremdet. Zwischen Realitätsverlust und Identitätsfalle“ bei zu Klampen.

Stellen wir uns einfach mal vor, ein Satiriker, Kabarettist und Moderator bei einer öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt würde Sätzen fallen lassen wie: „Die Grünen sind unser Feind“. Und: „Ich will Radikalisierung gegen diese Scheißpartei“. Und: „Die Agitation hat zu beginnen! Aber das ist Hetze? Ja das ist Hetze, dazu will ich aufrufen, meine ich ganz ehrlich, völlig ohne Ironie, dazu will ich aufrufen.“

Wir alle wissen: Wer sich so äußern würde, wäre innerhalb von Stunden seinen Job los, Auftrittstermine würden abgesagt und Verträge gekündigt. Und in diesem Fall wäre das sogar legitim. Denn anders als bei vielen, vielen anderen angeblich menschenverachtenden Äußerungen, hätten wir es hier tatsächlich mit bekennender Hassrede zu tun, die so auf keinen Fall hinnehmbar ist.