Was passiert wohl, wenn man neun Menschen irgendwo in der ländlichen Einöde von Sachsen-Anhalt in eine heruntergekommene Pension einsperrt und alles kontrolliert, was ihnen noch Lebensfreude bereitet? Die in Berlin lebende Schriftstellerin Susan Kreller hat sich diesem letztlich lebensfeindlichen Experiment gestellt; nicht in der Realität, sondern in der fiktiven Welt ihres gerade erschienenen Romans „Salzruh“. Das Ergebnis ist erschütternd: Ein ehemaliger Schuldirektor, eine gealterte Alkoholikerin, zwei merkwürdige Paare und einige weitere eigenbrötlerische Personen sind plötzlich mit ihrer nackten Existenz, den Fehlern der Vergangenheit und dem persönlichen Scheitern konfrontiert. Und das alles nur, weil die Pensionswirtin Oda Prager den Weg in die Freiheit verwehrt.

Wer bei diesem gespenstischen und leicht klaustrophobischen Setting an die zurückliegenden Lockdowns der Corona-Zeit oder an Krellers Erfahrungen während der Zeit der DDR denkt, der liegt zwar nicht ganz richtig. Und dennoch sagt auch die 1977 in Plauen geborene Schriftstellerin, dass ihre persönliche Biografie sie beim Schreiben beeinflusst hat. Im Podcast Literaturen spricht die Gewinnerin des Deutschen Jugendliteraturpreiseses 2015 mit Cicero-Redakteur Ralf Hanselle über die Vergangenheit als Hintergrundgefühl, über die Freude am Experiment sowie über die Unterschiede zwischen Jugendbuch und Erwachsenenliteratur.

Ralf Hanselle / Antje Berghäuser und Susan Kralle / Ralf Menzel

Das Gespräch wurde am 25. September 2023 aufgezeichnet.

Das Gespräch wurde am 25. September 2023 aufgezeichnet.

