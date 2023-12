Die Erinnerungen sind bei Stefan Weber auch mehr als 30 Jahre später kaum verblasst: daran, wie er per Anhalter immer weiter gen Bosporus fuhr. All das bunte Treiben auf den Basaren der Stadt, als er endlich angekommen war. All die intensiven Düfte und Farben, die der junge Mann aus dem Rheinland zuvor nicht kannte. Die Hagia Sophia versetzte ihn in großes Staunen. „Wegen der Leichtigkeit des Raumes, des virtuosen Spieles des Lichtes“, sagt Weber. Es war diese Reise nach Istanbul, die seine Leidenschaft für die islamische Kunst entfachte. So sehr, dass er ihr sein Leben widmen wollte.

Im Jahr 1996 machte er seinen Abschluss in den Fächern Islamwissenschaft und Orientalische Kunstgeschichte an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Seine Dissertation trägt den Titel „Zeugnisse kulturellen Wandels; Stadt, Architektur und Gesellschaft des spätosmanischen Damaskus im Umbruch (1808–1908)“. Die späteren akademischen Stationen führten ihn nach Damaskus, Beirut, London und Berlin. Er spricht fließend Arabisch, Farsi und Türkisch. Kein Ort war dem Kulturhistoriker in seiner Laufbahn zu fern, keine Sprache zu schwer, um seine Faszination für die islamische Welt ausleben zu können. 2009 schließlich der Ritterschlag: Er wurde zum Direktor des Museums für Islamische Kunst in Berlin ernannt.