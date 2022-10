Sexarbeit - Vom Märchen einer Welt ohne Prostitution

Von Gegnern der Prostitution wird das „Nordische Modell“ gepriesen, das die Kunden von Prostituierten kriminalisiert. Das sei im Sinne der Rechte von Frauen, heißt es. Erfahrungen in Ländern, in denen dieses Modell angewandt wird, zeigen indes, dass Prostituierte dort weit stärker Gewalt und Schutzlosigkeit erfahren als etwa in Deutschland, wo sie immerhin einklagbare Rechte haben. Eine Erwiderung auf den Beitrag „Vom woken Sexwork-Märchen“ von Christine Zinner.