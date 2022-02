Die Autorin von „Material Girls: Why Reality Matters for Feminism“ lebt mit ihrer derzeit hochschwangeren Frau und zwei Söhnen in England, wird aber im Sommer 2022 einen Kurs an der University of Austin in den USA unterrichten. Die amerikanische Universität ist gerade in der Gründungsphase. An der „Free Speech“-Uni versammeln sich Vortragende, die sich in ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt fühlen.