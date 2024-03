Mathematiker, Logiker, Philosoph

Hinter den ersten Ostermarschierern stand die Campaign for Nuclear Disarmament und das Direct Action Committee Against Nuclear War. Erstere war im November 1957 gegründet worden, um den Widerstand gegen die immer intensivere atomare Rüstung der beiden damaligen Supermächte zu koordinieren. Vorsitzender war anglikanische Kanoniker John Collins. Als erster Präsident fungierte der Mathematiker, Logiker, Philosoph und überzeugte Pazifist Bertrand Russell.