Das Gebiet um Zittau macht auf den ersten Blick einen verschlafenen Eindruck. Lange Zeit jedoch war es an den Lebensadern Mitteleuropas gelegen. Wichtige Handelswege, wie die Salzstraße, führten hindurch, aber auch der Wallfahrtsweg nach Santiago de Compostela. Die Jakobsmuschel als Kenn­zeichen der Pilger grüßt hier noch heute von Kirchen und Gasthäusern und weist den Wanderern den Weg. Große Speicher, wie das Salzhaus in Zittau, aber auch die eindrucksvollen Renaissance-Bürgerhäuser, wie etwa das Dornspachhaus, zeugen von bürgerlichem Wohlstand und dem Selbstbewusstsein vergangener Zeiten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Lausitz in eine Randlage gedrückt. Die Neiße, vorher mitten in Deutschland, wurde zum Grenzfluss. Mit der Solidarność-Gründung im sozialistischen Bruderstaat Polen wurde er auch für Ostdeutsche so gut wie unüberquerbar.