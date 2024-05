Anlässlich seines 50-jährigen Bestehens kürte der legendäre New Musical Express The Smiths zu den „Greatest Artists Of All Time“ – noch vor den Beatles, David Bowie oder den Sex Pistols. Selbst eingefleischte Fans werden einen solchen Superlativ vermutlich übertrieben finden. Doch dass The Smiths Musikgeschichte geschrieben haben und ihr Frontmann Morrissey einer der besten Texter der Popgeschichte ist, lässt sich kaum bezweifeln.