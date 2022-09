Niemand Geringeres als Lucas Cranach der Ältere hatte hier 1519 das Original für die frühgotische Kathedrale geschaffen – eine Kirche, die nicht zuletzt wegen ihrer einmaligen Stifterfiguren aus der Werkstatt des bis heute unbekannten Meisters von Naumburg im gesamten Abendland berühmt ist. Doch in dem noch immer steil in den tiefsitzenden Himmel aufragenden Gotteshaus am rechten Ufer der Saale, das seit vier Jahren Unesco-Weltkulturerbe ist, sollte man nicht lange Freude an Cranachs Maria haben.