Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

An diesem Montag ist es 90 Jahre her, dass Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde. Volker Heise erzählt in seiner Collage „Berlin 1933 – Tagebuch einer Großstadt“ aus privaten Aufzeichnungen, Briefen, Fotos und Filmausschnitten vom 1. Januar bis zum 31. Dezember die Geschichte dieses verdammten Jahres. Dem Doku-Experten gelang ein dreistündiges Fernsehkunstwerk – sehenswert und doch in einem zentralen Punkt gescheitert: Aus Propagandamaterial lässt sich offensichtlich auch mit noch so bemühter Distanzierung, noch so bewundernswerter Schnittkunst und einem eigentlich lobenswert puristischen Ansatz kein Aufklärungsfilm machen.

Ungewollt hat der dreistündige Film eine Schlagseite und kann, so angenehm das endlich auch einmal wäre, nicht für sich alleine stehen, ohne Kommentar, ohne Einordnung, ohne Erklärung des Kontextes. Ohne solides Grundlagenwissen über den Nationalsozialismus dürfte er gerade bei jüngeren Menschen fast tragisch sein Ziel einer eindringlichen Warnung verfehlen. Und das, obwohl er, soweit erkennbar, das Maximum aus seinem Material herausgeholt hat.