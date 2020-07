Die älteren Kulturjournalisten werden sie noch kennen: diese furchtbare Angst davor, eines schönen Tages „vom Hofe geraddatzt“ zu werden; dieses Zittern in den Knien, wenn die erste eigene Literaturbesprechung im Stadtmagazin der nächstgelegenen Großstadt oder gar im Kulturteil des Bonner Generalanzeigers erschienen war.

Damals, in den achtziger und neunziger Jahren, da war es ein langer, steiniger Weg bis an die Pforten der Hochkultur. Und vor dem Gesetz standen die Großmuftis der Feuilletons: Typen wie Marcel Reich-Ranicki, Joachim Kaiser oder eben Fritz J. Raddatz. Gegen das Urteil dieser Tintentitanen war kaum einmal ein Kraut gewachsen. Wie Zeus seine Blitze, so warfen die Kulturplatzhirsche der überregionalen Tages- und Wochenzeitungen ihre Verrisse und ihre Literaturdebatten in den öffentlichen Diskursraum hinein.

„Elektronisches Stammtischgeschnatter“

Doch die Zeit dieser großen Homme de lettres ist für immer vorüber. Das musste jüngst auch neidvoll Sigrid Löffler, die vielleicht letzte lebende große alte Dame der deutschen Literaturkritik anerkennen. „Der Großkritiker, der sich als Scharfrichter der Literatur gebärdet, der hat seinen Autoritätsstatus und seine Instanzhaftigkeit endgültig verloren“, so Löffler in einem Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur.

Einer wie Raddatz, für den selbst noch das legendäre „Literarische Quartett“ nur eine „ekelhafte Fernseh-Quasselbude“ gewesen ist, sei eine Figur des vergangenen Jahrhunderts. Im Anbetracht der Zeichenzahllimitierung moderner Zwitscher-Apps gehört er ebenso eingemottet wie seine Leserschaft, das klassische Bildungsbürgertum. Da kann man halt nichts machen. Gesiegt habe das „elektronische Stammtischgeschnatter“, bei dem es keine Kritik mehr, sondern allenfalls wohlgesonnene Blogger mit dahingeschmeichelten Leserempfehlungen gäbe.

Verwurstler der Häppchen-Kultur

Natürlich hat die Dame Recht: Wenn es eine Tendenz in der Evolutionsgeschichte gibt, dann die, dass alles abwärts geht. Gestern ein Literaturpapst, heute ein „hurtiger Verwurstler der Häppchen-Kultur". Das wusste auch schon Fritz „Joethe“ Raddatz (Robert Gernhardt) höchstselbst, als er in seinen späten Lebensjahren bekannte, nicht mehr zeitgemäß zu sein. Die aktuellen Romane wären nicht mehr interessant für ihn, die Lyrik nicht mehr liebenswert. Die Feder weg und „aus die Maus“! Wer will schließlich noch einen rumhubernden Großmeister mit Hochschulabschluss, wenn das algorithmisch gesteuerte Geschmacksurteil der vielen kleinen Blogger und Buch-Dealer für die Verkaufszahlen des ohnehin dahindümpelnden Buchmarktes ausreicht?

Doch die Blogosphäre sieht sich von Löffler falsch verstanden und schlägt nun mit pointierten Worten zurück: Auf dem Blog „54 Books“ erzählt ein gewisser Jan Kutter, einstiger Literaturkritiker und heutiger Digitalschreiberling, wie er es einmal fast bis in den „Mittelbau des deutschen Feuilletonats“ geschafft hatte, um dann am Ende doch auf das Niveau eines „elektronischen Stammtischbruders“ abzurutschen.

Intellektuelle Abstiegsängste

Es ist eine amüsante und höchst lesenswerte Insider-Story um die intellektuellen Abstiegsängste einer aufstrebenden deutschen Feuilleton-Nachwuchshoffnung, die sich in den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts auf Augenhöhe mit den Alpha-Kritikern heranschreiben wollte. Eine Geschichte um Selbstermächtigungen, Missverständnisse und gut dotierte Zeilenhonorare: „Ich brauchte Geld und schrieb ausführlich. Gelegentlich erbetene Zeilenzahlen begann ich bald zu überschreiten. ‚Strecke machen‘ nannte ich das.“

Kutter schreibt aus dem Maschinenraum der gehobenen Literaturkritik. Es sind Innenansichten eines einstigen Zeilenreißers, eines Tuttischweins der Tagespresse mit viel Talent und Ambitionen. Doch seine hochgesteckten Ziele beginnen zu wanken, als die Zeitungsverlage um die Jahrtausendwende herum damit beginnen, an dem Ast zu sägen, auf dem alle sitzen. Denn, so die Meinung des späteren Hochkultur-Aussteigers, es seien damals nicht die Blogs, es seien die vielen Zeitungen selbst gewesen, die ihre Kulturteile kosteneffizient ausbluten ließen, als kein Geld mehr aus dem Anzeigengeschäft nachfloss. Ihrer schrumpfenden Leserschaft verkauften sie von da an oft nur noch Inhaltsangaben mit Meinungsanteil.

Blog statt Feuilleton

Froh könne man da also sein, wenn die ambitionierten Klein- und Großkritiker von ehedem ihre Lesereiseerlebnisse nun auf Blogs und Mikroblogs zur Verfügung stellten. Das mag für Kutter zwar gelegentlich auch eine „Hit-and-run-Schreibe“ zeitigen, sei aber immer noch besser, als ein aus der Zeit gefallenes Feuilleton, das längst den eigenen Ansprüchen hinterherlaufe. Kutter hat sich am Ende also selbst „weggeraddatzt“, um noch einmal das schönste Wort seines Blogbeitrags zu nennen. Lieber scheint er am Stammtisch trinken und johlen zu wollen, als einsam auf dem Olymp zu verdursten. Vielleicht produziert man so noch keine nachhallende Literaturdebatte, dafür aber eine lesenswerte Humoreske aus dem literarischen Untergrund.

