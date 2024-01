In der einzigen Straße, in die auch ohne extra Verbotsschild nur Anlieger und Lieferanten einbiegen, sieht man selten einen Dorfbewohner, und es dauert Jahre, bis du alle zu Gesicht bekommen hast. Das Leben findet uneinsichtig in Lauben und Garagen oder hinter opaken Spitzengardinen statt, als wären die Lehren aus dem DDR-Überwachungsstaat weiterhin gültig.