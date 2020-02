So erreichen Sie Alexander Kissler:

Da steht die Journalistin, hält das Mikro und fragt, was nun zu fragen ist: Ob Annegret Kramp-Karrenbauer nach ihrer Rücktrittsankündigung als Parteivorsitzende und ihrem Verzicht auf die Kanzlerkandidatur nur noch eine Parteichefin auf Abruf sei? Die Frage ist berechtigt. Wenn die Macht entgleitet, beschleunigen sich die Zeiten. Wer seinen Rücktritt ankündigt oder seinen Verzicht verspricht, der ist faktisch schon zurückgetreten, hat praktisch schon verzichtet – mag er oder sie noch so tapfer versichern, den Fahrplan des Endens selbst bestimmen zu können. Das klappt nie. Doch nicht nur Annegret Kramp-Karrenbauer ist eine Vorsitzende auf Abruf. Für die Kollegen der SPD gilt dasselbe. Mehr noch: Ein ganzes Land scheint in diesen hektischen, hysterischen Tagen auf Abruf gestellt. Da geht etwas zu Ende, da bricht etwas weg, vielleicht für immer.

Glaubt wirklich jemand, der Scheinwerferkegel auf die Zerrissenheit der CDU mache die SPD zu einem Hort der Stabilität? Es sei den Verlegenheitsvorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken von Herzen gegönnt, dass sie einmal Fragen zur Konkurrenz beantworten müssen und nicht zum desolaten Zustand des eigenen Ladens. Oder zu Kevin Kühnert. Die nächsten Wahlen, vielleicht schon die nächsten Umfragen werden zeigen, dass das tapsige Duo ein Spitzenteam auf Abruf ist. Weniger Aufbruch war nie als unter diesen biederen Abbruchverwaltern. Derzeit werden für die SPD rund 13 Prozent bundesweit und 15 Prozent in Berlin, 10 Prozent in Thüringen, 7 Prozent in Bayern aufgerufen. Schwer vorstellbar, dass ein fortgesetzter Niedergang der CDU auf das Punktekonto der SPD einzahlt.

