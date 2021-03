Die nächste Staffel „Ku’damm“ – jetzt „1963“. Natürlich will man das sehen. Zu gern sieht man ja eigentlich die Schauspieler, die Gesichter, das Setting der Nachkriegszeit, auch die Geschichte in ihrer Grundanlage, die Schöllack-Frauen um die Tanzschule „Galant“ am Kurfürstendamm, die Mutter und die drei Töchter in ihren unglücklichen Beziehungen. Die ersten zwei Staffeln „56“ und „59“, geschrieben von Annette Hess, haben die meisten als gelungen in Erinnerung.

Völlig emotionslos Aber was war da jetzt los? In drei neuen Lang-Teilen (nun Hauptautor: Marc Terjung, Regie: Sabine Bernardi) gibt es kaum etwas, das berührt. Dabei könnte einiges von dem berühren, was da erzählt wird. Oder besser: was da gezeigt wird. Denn das ist wahrscheinlich der Punkt: Wenn es denn erzählt würde, könnte es berühren.