Eines ist sicher: der Fortschritt. Über mindestens zwei Jahrtausende hinweg war der Glaube an den fortwährenden Wandel der Dinge hin zum irgendwie Besseren eigentlich eine gesetzte Sache. Der Fortschritt, er glich allenfalls noch einer so vergilbten wie vertrauten Akte, die ab und an noch zur Wiedervorlage aus dem Keller geholt wurde – immer dann etwa, wenn die deutsche Wirtschaft in die Rezession zu schlittern drohte oder wenn in Köln, Dortmund oder Sindelfingen mal wieder Esoterikmesse war.

Sonst aber war man sich mit dem Kirchenvater Augustinus weitestgehend einig darin, dass die Geschichte der Welt unabwendbar unterwegs zum Heil war, zu jener eschatologischen Ruhe also, wie sie dereinst am achten Schöpfungstag einkehren würde, an jenem „sexta aetate signatur, qua dominus venit“ – „dem sechsten Zeitalter, wenn der Herr wiederkommen wird“, wie es in Augustinus‘ Büchern über den Gottesstaat voll Zuversicht heißt.

Dass sich die nun zerbrochene Ampelkoalition daher im Jahr 2021 gleich mehrmals das magische Wörtchen „Fortschritt“ in die Präambel ihres mittlerweile hinfälligen Koalitionsvertrags hineingeschrieben hatte, glich vor diesem Hintergrund nur einer Bagatelle. Was sonst hätte man sich denn in den 20er Jahren eines neuen Jahrhunderts urkundlich zusichern sollen, wenn nicht dieses immer noch so modern klingende F-Wort, für das manch ein Avantgardist schon in den Zwanzigern des Vorjahrhunderts die eine oder andere Tradition geopfert hatte?

Eine geheimnisvolle Gravitationskraft

Unter der Überschrift „Mehr Fortschritt wagen“ jedenfalls hatten sich die drei ihrem Wesen nach ungleichen Partner vor fast genau drei Jahren zusammengefunden, um sich in wenigstens einer Sache einig zu werden: in dem Streben, „Zusammenhalt und Fortschritt auch bei unterschiedlichen Sichtweisen“ gelingen zu lassen, wie es damals in der gemeinsamen Arbeitsgrundlage der Ampel hieß.

Denn so sicher der Fortschritt dereinst auch kommen würde, von dem schon der deutsche Säulenheilige Immanuel Kant behauptet hatte, dass er sich letztlich durch die Geschichte hindurchschlängle wie ein „verborgener Plan der Natur“, so unsicher war man sich doch in den unterschiedlichen Wegen in die optimierte Version unserer oft so öde erscheinenden Gegenwart. Hielt man links der Mitte an einem Umsturz der Produktionsverhältnisse fest, welcher dem kommenden Gott notgedrungen noch einmal vorauseilen müsse, so empfahl man auf konservativer Seite eher einen Weg, der durch Einkehr und Selbstbesinnung führen musste.

Und während die einen noch glaubten, der Fortschritt erfasse dereinst nicht nur Ökonomie und Erkenntnis, sondern reiche ebenso noch zum moralischen Update des Menschengeschlechts, so zeigten sich andere schon zufrieden, wenn sie am Ende aller Werktage mehr Brutto vom Netto im Portemonnaie hätten. Und doch: Der Glaube an den Fortschritt wirkte über nahezu alle Parteigrenzen hinweg wie eine geheimnisvolle Gravitationskraft, die uns entgegen aller sonstigen Naturgesetze nicht weiter niederrang, sondern die uns nach oben zog – heraus aus der animalische Natur des Menschen, in der bis gestern noch ausschließlich der Stärkere an sein Ziel gelangte, hin zu kultureller Veredelung, zugesicherten Freiheiten und sozialer Rundumversorgung.

Der Tag nach dem Fortschritt

Spätestens aber seit dem 6. November, dem Tag, an dem sich die Bürger der USA einen neuen Präsidenten gewählt hatten und der die Berliner Fortschrittskoalition in zwei Teile zerriss, steht die Weiterentwicklung von Individuum und Kultur zur Disposition. Wie, so fragen sich seither viele, kann die Menschheit – oder zumindest deren abendländische Version – denn bitteschön auf dem Weg zu einem messianischen Endziel sein, wenn sie sich mitten auf halber Strecke einen polternden Grantler zu ihrem Führer kürt – einen, der ja nicht nur die großen Segnungen der Moderne von Multilateralismus bis Feminismus über Bord wirft, sondern der schon bei den einfachsten Tischsitten an Grenzen stößt? Ist es schließlich nicht der gesamte Habitus dieses Donald Trump, der die soziokulturelle Evolution des Menschen in Gänze auf den Baum zurückschickt?

„Im Zeitalter, das wir ‚modern‘ nennen“, so hatte es der Sozialphilosoph Norbert Elias einst noch voller Hoffnung behauptet, „haben die Menschen ein Stadium der Selbstdistanz erreicht, das es ihnen ermöglicht, Naturprozesse als eine autonome Sphäre zu begreifen.“ Wie passt das noch zu einem Präsidenten, der seine politische Gegenspielerin als „geistig behindert“ beschimpft und der die Erderwärmung lediglich für eine Erfindung der Chinesen hält? Müssen da nicht grundlegendere Zweifel am Prozess der Zivilisation aufkommen?

Und mal ehrlich, die Grübelei hatte doch schon weit vor dem Kommen dieses nun wohl 47. US-Präsidenten begonnen! Wie etwa konnte man hienieden noch mit Thomas von Aquin an eine Vermehrung des Wissens der Menschen glauben, wenn sich selbige Spezies mitten im kalten Winter, vollkommen evidenzbefreit und unter weit geöffnetem Himmel, dicke Bauarbeiter-Schutzmasken vors Gesicht hält, um nicht am medial beschleunigten Virentod zu sterben? Irgendetwas schien nicht mehr zu stimmen mit dem menschlichen Fortschreiten zur Vollkommenheit.

Dabei war aufseiten der Linken der Glaube an das Höher, Schneller und Freier wohl zum ersten Mal auf Skepsis gestoßen, als man im Jahr 1972 vom Club of Rome die „Grenzen des Wachstums“ vorgerechnet bekam. Und bei den Konservativen wiederum reichte ein einfacher Blick auf gängige Fortschrittsindikatoren – auf rückläufige Alphabetisierungsraten, geknickte Lebenserwartungskurven oder zur Ungleichheit tendierenden Güterverteilung –, um beim Fortschrittsglauben allmählich ins Lager der Häresie zu kippen. Und damit war über duzende Kellner oder über Smartphones im Walkie-Talkie-Modus noch nicht mal ein Wort verloren.

Nein, wenn die Weltgeschichte wirklich weiterhin im Bewusstsein der Freiheit vor sich hinfließen sollte, dann mussten wir in einen toten Flussarm, mindestens aber an eine Finte des Weltgeists geraten sein. Oder waren das am Ende vielleicht schon die Auswirkungen jener magischen Zeitenwende, welche die Zukunft wie rückläufiges Tidewasser in entgegengesetzte Richtung spülte?

Das Versprechen jedenfalls, dass das große Morgen schöner, freier und auf jeden Fall besser sein würde, scheint nach und nach an Wirkkraft zu verlieren. „Der westliche Liberalismus erlebt gegenwärtig eine tiefe Krise“, ist etwa der Berliner Soziologe Andreas Reckwitz überzeugt. Und der amerikanische Politologe Patrick J. Daneen, gefeierter Vordenker von J.D. Vance und anderen derzeitigen Spitzen-Republikanern, sieht den Liberalismus trotz seiner Erfolge auf den Gebieten Wirtschaft und Wissenschaft als im Kern bereits erledigt an. Der Fortschritt, er habe nur zu gesellschaftlicher Fragmentierung, wirtschaftlicher Disparität, einem Gefühl der Entfremdung sowie zur Erosion der gesellschaftlichen Bindungen geführt, so Daneen in seinem Buch „Warum der Liberalismus gescheitert ist“.

Die ewige Wiederkehr der Romantik

In der Tat: Patrick J. Daneen könnte mit seiner Diagnose recht behalten – nicht, weil seine Argumentation so bestechend wäre, sondern weil er und viele andere dieser um sich greifenden neuen Denkungsart längst zum lebenden Beweis für die These geworden sind, dass die Geschichte vielleicht wirklich nicht linear auf den lang ersehnten achten Schöpfungstag zusteuert. Vielmehr hat sie in der berüchtigten Wiederkehr des ewig Gleichen längst einen Drehschwindel erlitten.

Denn wer Daneen, Vance, aber auch zahlreichen europäischen Denkern gleicher – und zumeist katholischer – Bauart zuhört, der fühlt sich in ein Seminar deutscher Frühromantiker zurückversetzt. Mit dem Dichter Novalis schluchzt man hier noch ein hoffentlich allerletztes Mal über den Verlust jener „schönen glänzenden Zeiten, wo Europa [und nun eben auch Amerika, d. Verf.] ein christliches Land war und wo eine Christenheit diesen menschlich gestalteten Weltteil bewohnte“. Es sind Zeilen zum Katholischwerden. Einst in die Welt gesetzt, um im Zeitalter von mechanistischer Aufklärung und beginnender Moderne einen letzten Spritzer Spiritualität auszupressen, dichten die Vertreter eines neuen katholischen Kommunitarismus jetzt im selben Versmaß und tun damit so, als bekämen sie die Geistlosigkeit noch einmal zurück in die Flasche.

Dass das nicht funktionieren kann, liegt auf der Hand – zumal in Zukunft keine drei Stühle vom Katholiken Vance entfernt der Transhumanist Elon Musk an Trumps Kabinettstisch sitzen dürfte. Allein durch antimodernen Trotz also dürfte sich der Fortschritt nicht aus der Welt bringen lassen. Denn zumindest in einer Hinsicht hat die klassische Linke weiterhin recht: Es ist das Sein, das das Bewusstsein mitprägt. Wer daher sehr zu Recht über Fragmentierung, Isolation, Werteverfall und andere Degenerationserscheinungen der Gegenwart klagt, ohne dass er die technischen. medialen und sozialen Vorbedingungen mit einpreist, der leidet an der Realität vorbei. Man muss schon von starker Sentimentalitätssucht befallen sein, um die Geschichte für überwindbar zu halten. Eines nämlich bleibt absolut sicher: der Fortschritt.