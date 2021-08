Es sind dramatische Schilderungen. Unvergessen, geradezu zeitlos. Sie stammen vom damaligen deutschen Botschafter Heinz Dröge. Nachdem sich der in einem gecharterten Flugzeug selbst in Sicherheit gebracht hatte, übermittelte er diesen letzten Lagebericht an das Auswärtige Amt. Von nun an waren es nur noch zehn Tage. Und mit jedem einzelnen Morgen, den Gott noch werden ließ, verschärfte sich die Situation in den Botschaften und am Flughafen. Am Ende schnappte die Falle zu.