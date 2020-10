So erreichen Sie Johanna Jürgens:

Johanna Jürgens hospitiert beim Cicero. Sie studiert Publizistik und Literaturwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Zuvor arbeitete sie als Redaktionsassistenz beim Inforadio des RBB.

Das mit der Jugendsprache ist so eine Sache. Besonders im Land der Dichter und Denker, in dem sogar Gendersternchen Grundsatzdebatten auslösen können, wird jedes „Alter“, jedes „chill mal“ und jedes angehängte „ey“ gerne als Anzeichen für den Untergang der deutschen Sprache gewertet. Ich kann an dieser Stelle beruhigen: Das wächst sich aus. Umso überraschender ist der Wirbel um den pubertären Sprachgebrauch, den wir alljährlich zur Auszeichnung des Jugendwortes machen.

Jugendwort? Welche Jugend denn? Ich war gerade 13, als ich mein erstes Lexikon der Jugendsprache in den Händen hielt. Ein Verlegenheitsgeschenk einer entfernten Verwandten, die einfach nicht mehr wusste, „was man in dem Alter so schenkt.“

