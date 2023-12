Lieber Herrgott, mach mich fromm, dass ich nie zu den Grünen komm’. So in aller Kürze mein Resümee für das zu Ende gehende Jahr 2023 (und alle Jahre davor), das politisch ein durchwachsenes bis miserables Jahr war, weil sich in der Berliner Republik offenbarte, was zu befürchten war: Das mit der Ampel, das funktioniert leider nicht, und das liegt freilich an den politischen Akteuren innerhalb der Ampel, die es geschafft haben, ein dermaßen schlechtes Bild abzugeben, dass die Ampel zum Jahresende laut Umfragen in der Summe (!) nur noch auf gut ein Drittel der Wählerstimmen kommen würde. Deshalb können Sie und ich auch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag auf Wiederwahlen warten, obwohl die angezeigt wären.

Denn wie das eben ist in der Bananenrepublik Ampelland, klammern sich die Verantwortlichen an die Macht wie andere an den Herrgott, weil der Glaube wichtig ist und die Hoffnung zuletzt stirbt – und man vom Kanzleramt bis ins Wirtschaftsministerium wohl glaubt und hofft, aus der selbsternannten „Fortschrittskoalition“ im historischen Rückblick noch eine Erfolgskoalition machen zu können, obwohl man derzeit primär eine Will-keiner-mehr-haben-Koalition ist. Reflexion ist schon deshalb erste Bürgerpflicht, Widerworte dann die zweite. Lassen Sie uns also anhand ausgewählter Themen, die mich umgetrieben haben im Jahr 2023, gemeinsam zurückblicken auf selbiges.