Vor gut zwei Wochen wurde bekannt, dass der Berliner Virologe Christian Drosten juristisch gegen den Physiker Roland Wiesendanger und Cicero vorgehen wolle. Hintergrund ist ein im Februar auf Cicero Online publiziertes Interview mit Wiesendanger, in dem der Physiker Drosten eine ganze Reihe von Vorwürfen über die öffentliche Kommunikation zum Ursprung der Corona-Pandemie macht. Eine Charité-Sprecherin teilte damals der Deutschen Presse-Agentur mit: „Das von Cicero veröffentlichte Interview mit Herrn Wiesendanger enthält eine Vielzahl von unzutreffenden Tatsachenbehauptungen, durch die die Persönlichkeitsrechte von Professor Drosten verletzt werden.“

Zulässige Wertungen im wissenschaftlichen Meinungskampf

Am Dienstag hat das Hamburger Landgericht nun einem Antrag Drostens auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen Wiesendanger nur teilweise stattgegeben. Konkret ging es im Antrag Drostens um insgesamt zehn Formulierungen Wiesendangers aus dem genannten Cicero-Interview. Von diesen zehn Formulierungen wertete das Gericht lediglich vier als unzulässig, womit die eingangs erwähnte Formulierung der Charité-Sprecherin, im Interview gäbe es eine „Vielzahl unzutreffender Tatsachenbehauptungen“, nur bedingt zutreffend scheint.



Zwar wurde Wiesendanger vom Gericht per Beschluss im Einstweiligen Verfügungsverfahren untersagt, Drosten vorzuwerfen, „die Öffentlichkeit gezielt getäuscht“ zu haben. Gleichzeitig sind die Vorwürfe Wiesendangers, Drosten würde „Unwahrheiten“ verbreiten und eine „Desinformationskampagne“ betreiben, vom Gericht als „zulässige Wertungen im wissenschaftlichen Meinungskampf“ gewertet worden. Der Beschluss ist darüber hinaus noch nicht rechtskräftig. Das Gericht verwies in seiner Begründung auf einen viel diskutierten offen Brief im Fachblatt The Lancet, den Drosten mitunterzeichnet hatte und in dem die These einer Laborherkunft von Sars-CoV-2 als „misinformation“ und „conspiracy theorie(s)“ (Verschwörungstheorie) abgetan wurde.

Der Verdacht, dass das überraschend gut an den Menschen angepasste Virus Sars-CoV-2, dessen Vorläufer wohl aus einer Fledermaus stammen, in einem Labor von Virologen mittels biotechnologischer Experimente künstlich geschaffen worden sein könnte, kam bereits zu Beginn der Pandemie auf. Denn in Wuhan, wo das Virus das erste Mal aufgetreten ist, befindet sich ein Hochsicherheits-Virenlabor, in dem an Coronaviren aus Fledermäusen gearbeitet wurde. Dennoch taten international führende Virologen dies in The Lancet schnell als Verschwörungstheorie ab.

Kein Teilerfolg gegen Cicero

Während Drosten in den sozialen Medien davon spricht, dass Cicero Online das Interview in der Zwischenzeit „entfernt“ habe, stellt Cicero-Chefredakteur Alexander Marguier fest: „Cicero wartet das juristische Verfahren zwischen Christian Drosten und Roland Wiesendanger ab, bis alle strittigen Punkte rechtskräftig geklärt sind. Wir werden zu gegebenem Zeitpunkt reagieren. Die Redaktion hat entschieden, den Beitrag dafür vorübergehend offline zu nehmen. Wir behalten uns vor, es zu gegebenem Zeitpunkt wieder ganz oder teilweise zu veröffentlichen.“ Die vorübergehende Depublikation des Interviews und eines weiteren Beitrags zum Thema diene dazu, diesen Streit wieder „auf einer sachlichen Ebene zu führen“. Und weiter: „Daraus etwa abzuleiten, wir hätten einen Fehler eingestanden, ist unzutreffend.“

Unterdessen wurde der Beschluss des Hamburger Landgerichts von Teilen der Medien gleichwohl auch als „Teilerfolg“ Drostens gegen Cicero kommuniziert. Von einem solchen schrieb unter anderem die Süddeutsche Zeitung. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel behauptete in einer Überschrift auf seinem Online-Kanal gar, das Gericht habe Cicero einzelne Aussagen verboten. Hierzu Cicero-Chefredakteur Marguier: „Derlei Behauptungen sind offensichtlich falsch, was sich im Übrigen sehr leicht nachvollziehen lässt. Denn das Hamburger Landgericht hatte es lediglich mit einem Streitfall zwischen Herrn Drosten und Herrn Wiesendanger zu tun. Cicero war darin nicht involviert. Insofern wurde uns vom Hamburger Landgericht auch nichts verboten, und Herr Drosten hat auch keinen ,Teilerfolg‘ gegen Cicero erzielt.“ Und weiter: „Cicero ist kein Medium, das gleich den Rückzug antritt, wenn es mal etwas rauer wird.“