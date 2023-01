So erreichen Sie Björn Eenboom:

Dieser Mann weiß Science von Fiction zu trennen. Der promovierte Ingenieur für Elektrotechnik Hubert Zitt kennt die Welten aus „Star Trek“ und „Star Wars“ wie kaum ein anderer. Tagsüber befasst sich der 59-jährige Dozent an der Hochschule Kaiserslautern in Zweibrücken mit Informatik und Systemtechnik. Abends hebt Zitt als Vortragsredner ab in die unendlichen Weiten futuristischer TV- und Kino-Erzählungen.

Im Planetarium in Mannheim, wo sonst Astrophysiker wie Nobelpreisträger Reinhard Genzel über schwarze Löcher referieren, sorgt Zitt mit seinem aktuellen Programm über die mysteriöse Macht der Jedi-Ritter in „Star Wars“ für ein volles Haus. Aus der Nachmittagsvorstellung entsteigt er einem Meer aus bunten Lichtschwertern, die die Kinder ihm zum Abschied entgegenstrecken. „Ist das nicht cool?“, fragt Zitt und isst erst einmal eine Banane, um sich für den Abendvortrag zu stärken.