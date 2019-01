Vor dreißig Jahren startete das Unternehmen Gillette eine neue PR-Kampagne und schrieb damit Werbegeschichte: „The Best a Man Can Get“, hieß damals der neue Slogan für Gillettes Klingensystem AtraPlus. In Deutschland hieß derselbe Rasierer ContourPlus, und den Werbeslogan übersetze man ziemlich sinnfrei in „Für das Beste im Mann“. Aber wie das so ist bei Werbung: Es kommt nicht auf den Sinn an, sondern auf die kommunizierten Emotionen. Der Clip mit den erfolgreichen, sportlichen und dank Gillette auch glattrasierten Männern wurde zu einem Werbeklassiker, übertraf alle Erwartungen und bescherte Gillette ungeahnte Marktanteile.

Wäre man damals, Ende der 80er Jahre, etwas geschlechtssensibler gewesen und gendermäßig nicht ganz so reaktionär, hätte auffallen müssen, dass der Spot hochgradig sexistisch ist. Denn was bitte soll das Beste im Mann sein? Etwa seine Gesichtsbehaarung? Haben Männer keine anderen Werte? Und sind Männer nur dann wirkliche Männer, wenn sie Karriere machen („du hast es weit gebracht“) und ihren Söhnen teure Autos vererben („Vater und Sohn, so war es immer schohohon“)?

